Hermano de Ángela Aguilar a Christian Nodal: "Todas las morras inteligentes te dejan"

Tijuana, Ciudad de México.- El conflicto entre Emiliano Aguilar Treviño y la familia de su padre parece no encontrar tregua. En los últimos días el rapero ha utilizado sus redes sociales como plataforma para expresar su molestia y ventilar agravios personales.

El hijo mayor de Pepe Aguilar ya había criticado a su progenitor, luego de que este hablara públicamente sobre su expareja, Carmen Treviño, a quien responsabilizó de haber marcado distancia entre Aguilar Treviño y él desde la infancia.

Las declaraciones del intérprete de "Por mujeres como tu" fueron replicadas por el rapero y su madre, quienes negaron esa versión y lo acusaron de tergiversar los hechos.