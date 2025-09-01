Hermano de Ángela Aguilar a Christian Nodal: "Todas las morras inteligentes te dejan"

Tijuana, Ciudad de México.- El conflicto entre Emiliano Aguilar Treviño y la familia de su padre parece no encontrar tregua. En los últimos días el rapero ha utilizado sus redes sociales como plataforma para expresar su molestia y ventilar agravios personales.
El hijo mayor de Pepe Aguilar ya había criticado a su progenitor, luego de que este hablara públicamente sobre su expareja, Carmen Treviño, a quien responsabilizó de haber marcado distancia entre Aguilar Treviño y él desde la infancia.
Las declaraciones del intérprete de "Por mujeres como tu" fueron replicadas por el rapero y su madre, quienes negaron esa versión y lo acusaron de tergiversar los hechos.
La disputa escaló cuando Aguilar Treviño, tras varios mensajes y publicaciones sarcásticas en Instagram, reveló una conversación privada con Christian Nodal.
En la captura se lee cómo el cantante sonorense lo increpa: "Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan".
A lo que Aguilar Treviño respondió con un "¿cómo se siente que todos te odien?" y un meme del cantante de regional mexicano.
La imagen publicada por el rapero fue acompañada del mensaje: "pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos (emojis de huevo). Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro".
El enfrentamiento con Nodal se suma a las desavenencias que Aguilar Treviño mantiene con su propia familia, a quienes ha ridiculizado en publicaciones recientes, sustituyendo sus rostros por el de un pug al que Pepe reconoce como parte de la familia.
Con esta nueva escalada, la confrontación pública de Aguilar Treviño parece extenderse más allá de los límites familiares, alcanzando ahora a figuras vinculadas al entorno inmediato de su hermana, Ángela Aguilar.