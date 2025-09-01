¿Cómo surgió la polémica entre Emiliano y la familia Aguilar?

La familia Aguilar sigue siendo viral en las redes sociales, pero no por sus canciones o éxitos, sino por los conflictos familiares, que han llegado a tal grado del bullying, insultos y disculpas públicas.
Desde hace varios años, Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano, han vivido distanciados y se han hecho reclamos públicos. Desde 2017, cuando el primogénito del cantante mexicano fue detenido por supuesto tráfico de personas, el artista se alejó después de apoyarlo en ese momento.
Por años, Emiliano ha manifestado en redes sociales que ha sido excluido de la familia, además ha manifestado sentirse dolido por los desprecios y comentarios negativos hacia su madre Carmen Treviño.
La situación se agudizó cuando Pepe Aguilar reveló en una entrevista para Pati Chapoy que desde hace 2 años no hablaba con Emiliano, donde afirmó que parte de la ruptura se debió a su expareja Carmen Treviño, quien aseguró lo abandonó y se lo llevó todo. “Tuve que empezar desde cero porque se llevó todo, se llevó muebles y coche ... No teníamos perro, sino también se lo lleva”.
Esto enfureció a Emiliano, quien a través de un video cuestionó las palabras de su padre y dijo: "Esta mier... no es chistosa. No había razón por la cual decir eso". El artista aseguró que no dejará que le falten el respeto a su mamá.
Pero la polémica no terminó ahí, luego la familia Aguilar volvió a provocar la irá de Emiliano al utilizar la cuenta de Instagram de su perro "El Gordo", para hacer una burla directa hacia el primogénito de la familia. El perro sale sentado en lo que parece una piscina muy similar donde Emiliano critica el comentario de Pepe sobre su madre. La publicación del pug negro de la familia fue eliminado del perfil.
Emiliano no se quedó callado y criticó las acciones de la familia. . “¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pinches pocos huevos. Definitivamente, somos de diferente madera”. Pero la cosa no se quedó ahí, y publicó una fotografía de su padre junto a su familia con la cara de su perro "El Gordo". "Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea...", dijo el también cantante. Cabe mencionar que sobre la ropa de su padre colocó un emoji de "caca" y sobre sus hermanas un emoji de "zorro".
La familia Aguilar se volvió a pronunciar, pero a través de la cuenta de "El Gordo" donde ofreció disculpas por la publicación y echó la culpa al equipo de redes sociales que maneja la cuenta de la mascota. "Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia", comenzó el comunicado. “Me enojé de ver a mi hermano hablar mal una y otra vez de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: ‘Si él lo hace, yo también puedo hacerlo’. Y ahí me equivoqué", mencionó en un primer post.
La familia, en el comunicado que simula es "El Gordo" el que habla", hace un llamado director a Emiliano a no seguir "tirando golpes" para todos lados y que utilice esa energía para hacer cosas hermosas. "Y no se preocupen, la próxima vez que tenga coraje, me lo voy a sacar corriendo tras la aspiradora, no publicando memes", finalizó la publicación.
Finalmente, Emiliano compartió la publicación de "El Gordo" en sus redes sociales y llamó a la familia Aguilar "hipócritas". "No más porque la gente no te apoyo, sino cuál pinche disculpa hubieras dado", mencionó.
Después de este incidente, Emiliano compartió en redes sociales la captura de pantalla de una conversación con su cuñado Christian Nodal, en el que el cantante sonorense lo llama "mantenido" y le exige que deje de hablar de la familia Aguilar. "Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan. Procura hacer una carrera que después de que gente se quisiera aprovechar tus éxitos hablen por ti no la pu... parodia que tienes en redes. Pu... mantenido trinton (treiton)" (sic)".
Emiliano no se volvió a quedar callado y retó al esposo de su hermana Ángela a tener "huevos" y que ahora entiende porque todas las mujeres inteligentes lo dejan.