¿Cómo surgió la polémica entre Emiliano y la familia Aguilar?

Emiliano no se quedó callado y criticó las acciones de la familia. . “¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pinches pocos huevos. Definitivamente, somos de diferente madera”. Pero la cosa no se quedó ahí, y publicó una fotografía de su padre junto a su familia con la cara de su perro "El Gordo". "Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea...", dijo el también cantante. Cabe mencionar que sobre la ropa de su padre colocó un emoji de "caca" y sobre sus hermanas un emoji de "zorro".