El actor David Walliams, identificado como el acusado de conducta sexual inapropiada

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor, comediante, escritor y presentador británico David Walliams ha sido identificado este martes como la personalidad pública que está acusado de conducta sexual inapropiada, según desvelaron hoy los medios de comunicación. El nombre de Walliams, de 55 años, pudo ser divulgado hoy después de que él intentase obtener una orden judicial para impedir que los medios lo identificasen, alegando que se suicidaría si se daba a conocer su identidad.

Además de su papel en la exitosa serie 'Little Britain' (2003), Walliams alcanzó cierta fama internacional como exitoso autor de literatura juvenil, con títulos como 'Los peores padres del mundo', 'Chimpu Nauta' o 'Abuela Saurio'. El pasado octubre, Walliams emprendió acciones legales contra la cadena ITN y Guardian News and Media (GNM) -la editora del periódico The Guardian- para impedir que esos medios revelasen acusaciones de índole sexual en su contra, con el argumento de que había protagonizado dos intentos previos de suicidio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los abogados de estos medios afirmaron ante el Tribunal Superior de Londres que Walliams había abusado de su posición para contactar a mujeres jóvenes y adolescentes e intentar explotarlas en actividades sexuales inapropiadas, acusaciones que él ha negado. En el juicio de dos días celebrado en octubre, los abogados de los medios explicaron al tribunal que las acusaciones se recopilaron tras "una investigación exhaustiva y rigurosa" y que existía un "fuerte" interés público en darlas a conocer.