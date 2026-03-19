Kevin Spacey llega a acuerdo extrajudicial con tres personas que lo acusaron de agresión sexual

Londres, Inglaterra.- Kevin Spacey, el dos veces ganador del Oscar que construyó una de las carreras más brillantes de Hollywood antes de que las acusaciones de conducta sexual inapropiada lo derrumbaran, llegó a un acuerdo extrajudicial con los tres hombres que lo habían demandado. Los términos permanecen bajo reserva. Los tres acusadores son ciudadanos británicos que presentaron sus demandas en el High Court londinense alegando agresiones sexuales ocurridas entre 2000 y 2013. Dos de ellos ya habían declarado como testigos durante el juicio penal que se celebró en Londres en 2023, en el que Spacey fue absuelto de todos los cargos. El actor encabezó durante casi una década la dirección artística del Old Vic, el legendario teatro londinense, entre 2004 y 2013. Fue precisamente ese período el que sirve de marco temporal a la mayoría de las acusaciones. Uno de los demandantes anónimos asegura haber sido agredido deliberadamente en doce ocasiones distintas entre 2000 y 2005. Otro alega haber sufrido daños psiquiátricos y pérdidas económicas tras un episodio que sitúa en agosto de 2008; su demanda, iniciada en 2022, quedó suspendida mientras se desarrollaban las causas penales y fue retomada tras la absolución.

El tercer demandante, Ruari Cannon, renunció a su anonimato. Participó en el documental Spacey Unmasked, emitido por Channel 4 en 2024, y alegó que el actor lo manoseó durante una fiesta en 2013, cuando Spacey era director artístico del Old Vic.

En respuesta a ese documental, Spacey escribió en su cuenta de X: "Cada vez que se me ha dado el tiempo y el foro adecuado para defenderme, las acusaciones han fracasado tras un examen minucioso y he sido exonerado".



Cannon también llegó a un acuerdo con el Old Vic, el teatro donde ocurrieron los hechos denunciados, aproximadamente dos semanas antes de conocerse el arreglo con Spacey. El historial judicial de Spacey es largo y complejo. Fue apartado de la serie House of Cards y eliminado de la película "Todo el dinero del mundo" después de que las primeras acusaciones de agresión sexual salieran a la luz en 2017. En 2022, un jurado de Nueva York lo declaró no responsable en la demanda civil por 40 millones de dólares interpuesta por el actor Anthony Rapp, de Star Trek: Discovery, quien alegó que Spacey lo había agredido sexualmente cuando tenía 14 años. Al año siguiente, en el proceso penal londinense, fue absuelto de los nueve cargos por delitos sexuales relacionados con cuatro hombres distintos. El acuerdo confidencial no implica admisión de culpa por parte del actor, quien ha mantenido desde el principio que las conductas denunciadas nunca ocurrieron o fueron consentidas. Sin embargo, pone punto final a un proceso civil que habría obligado a ventilar públicamente testimonios, documentos y detalles que ninguna de las partes pareció dispuesta a exponer ante un tribunal. Mientras este capítulo se cerraba en Londres, Spacey compareció ante un tribunal de Santa Mónica en el marco de otro litigio, este protagonizado por Media Rights Capital, la productora de House of Cards, que enfrenta a su aseguradora en una disputa que gira en torno a si el actor padecía una enfermedad que le impidió rodar la sexta temporada de la serie, lo que habilitaría una reclamación superior a los 100 millones de dólares.