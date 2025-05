Kevin Spacey reaparece en Cannes y recibe premio pese a su historial judicial

Cannes, Francia.- El actor estadounidense Kevin Spacey llegó este martes a la gala de la organización sin ánimo de lucro Better World Fund para recibir un premio a toda su trayectoria y se mostró sonriente y feliz ante la prensa, ante la que afirmó: "Es muy agradable estar de vuelta. Me alegro de estar trabajando".

"Me han invitado a participar en esta velada y me siento rodeado de mucho cariño. Y he escuchado el cariño de muchos amigos, colegas y compañeros de reparto desde que la semana pasada se anunció este premio, que me siento rodeado de apoyo", agregó.

Spacey estaba acompañado de algunos miembros del filme 'The Awakening', un thriller de acción dirigido por Matt Routledge. En la gala, que se celebra en uno de los hoteles de lujo de la Croisette de Cannes, recibirá el premio a la excelencia en cine y televisión "en reconocimiento a sus notables contribuciones al cine global y su influencia en la narración".