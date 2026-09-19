Ser el niño bueno de la música le pasa factura Ed Sheeran

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ed Sheeran se ha quedado sin teloneros en su gira Loop Tour , una crisis que mezcla música y política en un contexto en el que los artistas, no todos, consideran importante utilizar el escenario para expresar sus posturas más allá de lo musical.

Finneas, el hermano de Billie Eilish, escribió: "No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. ... Apoyo a Palestina y a su pueblo".

Tras la censura a Macklemore por su discurso "Palestina libre" en uno de los conciertos de su colega, sus otros teloneros: Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga, han decidido dar por terminada su participación en el Loop Tour en solidaridad con Macklemore.

Tras la respuesta de los teloneros, Sheeran dijo que la decisión de retirar a Macklemore no había sido suya, sino de los promotores de la gira y de los propietarios de los recintos, que él intentó cambiar la postura sin resultados, y así el rapero quedó definitivamente fuera, puesto que si continuaba siendo parte del cartel de la gira, se cancelarían los shows agendados en diversos recintos.

“Siempre he utilizado mi plataforma y mi música para unir a personas de todos los orígenes y culturas, y eso nunca cambiará. Quienes han asistido a alguno de mis espectáculos saben que estos se basan en la unidad, la alegría, la evasión y el amor, y que son un espacio donde todos se sienten bienvenidos”, dijo Sheeran.

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Pero ante los conflictos que vive el mundo, ser el niño bueno de la música ha provocado una de las mayores crisis de su trayectoria.

Porque más allá de la decisión de los promotores de su gira, él mismo como artista se ha puesto del mismo lado, el británico ha justificado su decisión de “no utilizar su plataforma profesional para hablar de política”.

En el comunicado dice que respeta la firmeza de Macklemore al alzar la voz y defender sus convicciones, pero que personalmente él elije utilizar su fama y plataforma para ofrecer un espacio seguro y de refugio, "para mantener la diplomacia y propiciar el diálogo en lugar de cerrarlo. Si nos limitamos a intentar gritar más fuerte que los demás, nada cambiará jamás. Existen diversas formas de abogar por el cambio”, señala.

La situación en torno a los artistas ha generado diversas reacciones en el entorno musical, divididas entre ambas posturas.

Como la de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien calificó el hecho de permitir que los propietarios de estadios restrinjan la libertad de expresión como un “precedente peligroso”.

Por otra parte, el cantautor y exmiembro de Pink Floyd, Roger Waters, publicó: “Hay dos tipos de personas en este mundo. Están las que hacen lo correcto, el rapero Macklemore sería una de ellas, y están aquellas que, por desgracia, son unas maln... perdón, casi se me sale una palabrota, unas imbéciles como tú que hacen el mal. Adiós”.