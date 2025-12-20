Ed Sheeran exhibe su transformación física tras perder 30 libras en cinco años

Ed Sheeran ha protagonizado la portada de Men's Health UK con una imagen que contrasta radicalmente con su aspecto habitual.
El cantante británico, que perdió 30 libras durante los últimos cinco años, apareció sin camiseta exhibiendo una musculatura definida que refleja los cambios drásticos en su rutina diaria.
En la entrevista publicada esta semana, Sheeran atribuyó su transformación a la necesidad de ser "un padre responsable" para sus dos hijas, Lyra, de cinco años, y Jupiter, de tres, fruto de su matrimonio con Cherry Seaborn.
El cantante explicó que reducir el consumo de alcohol fue una decisión crucial, no solo por motivos de salud, sino porque interfería con sus responsabilidades paternas.
"Recuerdo que Lyra tenía dos semanas y tenía a mi mejor amigo en casa y bebimos una botella de vino. Me fui a la cama, y Lyra se despertó 20 minutos después de que me hubiera quedado dormido. Me desperté y pensé: 'Mierda, probablemente no debería beber si voy a sentirme así de horrible'", relató el músico.
"Quiero poder hacer las cosas nocturnas. Todo llegó al mismo tiempo: querer ser un padre responsable, querer sentirme y verme bien. No quería cargar a mi hija y tener la espalda jodida y cosas así".
El intérprete de éxitos como "Shape of You" también reconoció que el consumo excesivo de alcohol afectaba su desempeño profesional.
"Eres menos resistente en la treintena. Perdía la voz con más frecuencia. Me tiraba músculos en la pierna, me tiré un músculo en la espalda cuando actuaba en directo... Quería sentirme sobrehumano en el escenario", explicó.
Sheeran confesó haber sentido inquietud al aceptar posar para la portada de Men's Health, considerando que él es "el tipo con el que la gente se identifica" y temía que sus seguidores encontraran extraño verlo "súper en forma". Sin embargo, superó ese temor al comprender que su transformación podría inspirar a sus admiradores a emprender cambios saludables en sus propias vidas.
El cantante logró su pérdida de peso mediante una rutina constante que incluye levantamiento de pesas, pilates reformer y carrera. Además, ha modificado sus hábitos posteriores a los conciertos: en lugar de salir con amigos, ahora opta por cenar en su habitación de hotel y recibir un masaje.