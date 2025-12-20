Ed Sheeran exhibe su transformación física tras perder 30 libras en cinco años

Sheeran confesó haber sentido inquietud al aceptar posar para la portada de Men's Health, considerando que él es "el tipo con el que la gente se identifica" y temía que sus seguidores encontraran extraño verlo "súper en forma". Sin embargo, superó ese temor al comprender que su transformación podría inspirar a sus admiradores a emprender cambios saludables en sus propias vidas.