Ariana Grande se retirará de la exposición pública tras críticas a su estado físico

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira The Eternal Sunshine Tour y finalmente no participará en el musical Sunday in the Park with George, en Londres, ante el "escrutinio público constante", según informan este domingo diversos medios de la farándula.

Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande "se alejará temporalmente de la vida pública" al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre. "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", explicó este representante. Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, "ha sido una experiencia maravillosa para ella": "Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour".

Críticas por su apariencia