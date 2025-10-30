Ariana Grande celebra cinco años de Positions con el lanzamiento de una edición limitada

Cinco años después de su lanzamiento original, Ariana Grande vuelve a poner en el centro de atención a Positions, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.
Universal Music confirmó que la artista publicará una edición especial del disco, su sexto trabajo de estudio, que marcó una etapa de madurez musical y emocional en su trayectoria.
La reedición estará disponible en formato de vinilo doble, en un tono azul pervinca, acompañada por dos sencillos de 7 pulgadas que reúnen los éxitos Positions y "34+35".
Este lanzamiento conmemorativo recupera el espíritu original del álbum, pero lo reviste de una estética más coleccionable y nostálgica.
Junto a la edición física, la cantante estrenó por primera vez en plataformas de streaming el audio completo de Positions (Vevo Official Live Performances), un registro que hasta ahora solo podía verse en formato audiovisual.
El material reúne seis canciones interpretadas en directo, entre ellas "Pov" y "34+35", dos de los temas más reproducidos de su repertorio reciente.
El lanzamiento coincide con la antesala del regreso de Grande a los escenarios. La artista anunció que su próxima gira, The Eternal Sunshine Tour, comenzará en 2026 y recorrerá Norteamérica con cinco presentaciones en Londres.
Este tour acompañará su séptimo álbum, Eternal Sunshine, una producción más introspectiva donde reflexiona sobre los vínculos amorosos y los procesos de ruptura.
Desde 2019, año en que promocionó Sweetener y Thank U, Next, Grande no había emprendido una gira mundial.
En este tiempo, se ha mantenido activa en la actuación con su papel de Glinda en Wicked, cuya segunda parte se estrenará el 21 de noviembre, tras el éxito de la primera entrega, nominada a diez premios Oscar y galardonada con dos estatuillas.