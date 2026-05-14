Dua Lipa lanzará álbum y película en vivo de su concierto en México

Ciudad de México, México.- La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará 'Dua Lipa (Live from Mexico)', un nuevo álbum en vivo y película del concierto grabado durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira 'Radical Optimism'. La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 GMT en su canal oficial de YouTube.

También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de 'streaming' el 22 de mayo a través de Warner Records, mientras que las copias físicas del disco están listas para reservarse y enviarse a partir del 5 de junio.

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Dua Lipa ha publicado en su cuenta de YouTube un adelanto de la cinta, en donde se capturan los momentos más icónicos que vivió en México. “Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora”, dice la intérprete de ‘Don’t Start Now’ en el tráiler del filme.