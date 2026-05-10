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Dua Lipa lleva a juicio a un gigante tecnológico por poner su cara en cajas de televisores

Una imagen tomada en el festival Austin City Limits en 2024 está en el centro de una disputa legal de 15 millones de dólares entre Dua Lipa y Samsung

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 16:56
Dua Lipa lleva a juicio a un gigante tecnológico por poner su cara en cajas de televisores

La artista alega infracción de derechos de autor y uso indebido de su imagen con fines comerciales.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-La cantante Dua Lipa ha presentado una demanda civil ante el Tribunal del Distrito Central de California contra Samsung, a la que reclama 15 millones de dólares por haber empleado su imagen con fines comerciales sin ningún tipo de acuerdo ni compensación económica.

Según el escrito judicial, la compañía surcoreana utilizó desde 2025 una fotografía de la artista, tomada en el festival Austin City Limits de 2024, en el packaging de distintos modelos de televisores destinados a la venta al por menor.

Instagram

Lipa sostiene que es titular de los derechos de autor de esa imagen y que Samsung nunca solicitó autorización para reproducirla. La demanda recoge cargos por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y vulneración del derecho de publicidad de la artista.

El texto alega que Samsung "reconoció la notoriedad y el valor de la imagen de Lipa" y la utilizó de forma prominente en la parte frontal de las cajas sin licencia ni contraprestación alguna.

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Entre los argumentos que sustenta la acusación, el escrito cita comentarios publicados en redes sociales que sugieren que algunos consumidores adquirieron los televisores precisamente por ver el rostro de la cantante en el embalaje.

"Ni siquiera tenía pensado comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo", recoge la demanda como ejemplo. La cantante también denuncia que, tras exigir a Samsung que cesara en ese uso, la respuesta de la compañía fue "desdeñosa".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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