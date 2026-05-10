Dua Lipa lleva a juicio a un gigante tecnológico por poner su cara en cajas de televisores

Los Ángeles, Estados Unidos.-La cantante Dua Lipa ha presentado una demanda civil ante el Tribunal del Distrito Central de California contra Samsung, a la que reclama 15 millones de dólares por haber empleado su imagen con fines comerciales sin ningún tipo de acuerdo ni compensación económica. Según el escrito judicial, la compañía surcoreana utilizó desde 2025 una fotografía de la artista, tomada en el festival Austin City Limits de 2024, en el packaging de distintos modelos de televisores destinados a la venta al por menor.

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Lipa sostiene que es titular de los derechos de autor de esa imagen y que Samsung nunca solicitó autorización para reproducirla. La demanda recoge cargos por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y vulneración del derecho de publicidad de la artista. El texto alega que Samsung "reconoció la notoriedad y el valor de la imagen de Lipa" y la utilizó de forma prominente en la parte frontal de las cajas sin licencia ni contraprestación alguna.