Disney revela el futuro de Zootopia, Frozen, Marvel y Pixar

California, Estados Unidos.- Disney presentó ayer una amplia selección de sus próximos proyectos cinematográficos y televisivos durante la primera gran jornada de D23, con anuncios que abarcaron desde nuevas entregas de Zootopia, Frozen y Coco hasta producciones de Pixar, Marvel y Star Wars. La presentación reunió a figuras como Anne Hathaway, Ryan Gosling, Jodie Foster y varios de los rostros que darán vida a la nueva generación de X-Men. Entre los anuncios más destacados estuvieron Coco 2, que llegará en noviembre de 2029 y mostrará a Miguel en su adolescencia, y Frozen 3, previsto para noviembre de 2027, con Anna y Kristoff encaminados hacia su boda y una nueva amenaza en el horizonte. Hathaway fue una de las primeras estrellas en aparecer durante la presentación. La actriz habló sobre "El diario de la princesa 3", proyecto que continúa avanzando después de años de espera y que volverá a reunirla con el universo de Genovia. Hathaway ha expresado previamente su entusiasmo por retomar a Mia Thermopolis, mientras que Disney mantiene en desarrollo la tercera película. La animación tuvo un peso importante durante la jornada. Pixar presentó parte de su calendario para los próximos años y confirmó "Los Increíbles 3" para 2028, con una historia que pondrá mayor atención en los hijos de la familia Parr y su camino como jóvenes superhéroes.

El estudio también mostró Gatto, una película original dirigida por Enrico Casarosa, y Ghost Market, una aventura sobrenatural prevista para 2028. Otro de los anuncios que llamó la atención fue el regreso de Coco. La segunda película se desarrollará con Miguel ya adolescente y tiene previsto su estreno para noviembre de 2029.

Benjamin Bratt confirmó su regreso como Ernesto de la Cruz durante el evento, mientras Pixar prepara una nueva historia alrededor del protagonista que conoció el mundo de los muertos en la primera entrega.

La jornada también amplió el horizonte de Disney Animation. Zootopia tendrá una tercera película, aunque por ahora Disney no ha anunciado una fecha de estreno.

El anuncio llega después de que Zootopia 2, estrenada en 2025, retomara las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde y llevara nuevamente a ambos detectives a resolver un misterio en la ciudad.

Marvel cambia de generación

Marvel Studios se reservó algunos de sus anuncios más importantes para el tramo final de la presentación. Kevin Feige confirmó al elenco principal de la nueva película de X-Men, encabezado por Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Maya Boyd como Storm, Inde Navarrette como Rogue y Christopher Abbott como Professor X. Adam Driver interpretará al villano Mister Sinister. La película llegará a los cines el 5 de mayo de 2028 y será dirigida por Jake Schreier. La presencia de Marvel también estuvo ligada a Avengers: Doomsday, una de las producciones más ambiciosas del estudio. El proyecto reunirá personajes de distintas etapas del universo cinematográfico de Marvel y contará con el regreso de figuras vinculadas a anteriores entregas de X-Men. Entre los nombres asociados a la película aparecen Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden y Rebecca Romijn, en una historia que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. El escenario también recibió a Ryan Gosling para presentar Star Wars: Starfighter. La película, dirigida por Shawn Levy, será una historia independiente ambientada cinco años después de los acontecimientos de The Rise of Skywalker.