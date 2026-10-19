Diego Boneta y el reto de interpretar a Fidel Castro en Killing Castro

Morelia, México.- El actor mexicano Diego Boneta , que se considera un “nerd” de la historia, define como un “reto titánico” interpretar a Fidel Castro en Killing Castro (2026), y aunque es consciente de la controversia que puede generar el proyecto, defiende la importancia de abordar desde el cine una figura histórica tan compleja.

“Sería muy ingenuo de mi parte el no tener en mente que el hacer una película de Fidel efectivamente va a tener mucha conversación política”, reconoce el actor en entrevista con EFE durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde la película se ha proyectado por primera vez en todo el mundo.

El intérprete de 35 años se desliga de la figura de Castro asegurando que tanto por su nacionalidad como por su ideología no se vincula al que fuera gobernante de Cuba durante casi 50 años (1959-2008).

“Soy muy consciente de que no soy cubano, soy mexicano. Realmente no tengo absolutamente nada en común con Fidel y fue por eso que me tomé tan seriamente la preparación”, asevera.

Para el actor de la serie "Luis Miguel" (2018-2021) y de la película "Terminator: Destino oscuro" (2019), era muy importante que Killing Castro no fuese un filme biográfico de Castro, sino que estuviera basada en un momento histórico concreto: su visita a la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York el 26 de septiembre de 1960.

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“(El filme) no es la historia de Fidel. Es la historia de estos cinco días que pasaron en septiembre del año 1960 y los jugadores loquísimos que fueron parte de ella, desde Eisenhower, Malcolm X o la mafia italiana”, puntualiza.

En aquella visita, Castro pronunció el que está considerado como el discurso más largo de la historia de la ONU (4 horas y media) y se reunió con líderes como Malcolm X en el barrio de Harlem o el expresidente ruso Nikita Jrushchov en pleno comienzo de la Guerra Fría y de la lucha por la segregación racial.

Aunque es consciente del “tabú” de su figura y el escepticismo que puede generar para muchos ver una película sobre Castro, Boneta anima al público a que la vea, pues dice que la cinta es realmente “un thriller político basado en hechos reales llevados a una ficción”.

Para interpretar a Castro, Boneta consultó a numerosos historiadores y trabajó con hasta tres diferentes entrenadores de acentos para sonar como el revolucionario, un trabajo sobre un “Fidel concreto” para el que se consideraba listo.

“No es Fidel de los ochenta, no es Fidel de los 2000, es ese Fidel (el de los sesenta) y a lo largo del tiempo vamos cambiando. Yo, Diego, no soy tampoco el mismo Diego que cuando empecé mi carrera hace 25 años”, desarrolla.