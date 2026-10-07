Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT después de rodar "Artificial"

La cinta, que Amazon MGM Studio no quiso distribuir luego de firmar un acuerdo comercial con OpenAI, se centra en la crisis que atravesó la compañía dirigida por Sam Altman en noviembre de 2023.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Andrew Garfield pasó de considerar "buena persona" a Sam Altman , a tomar total distancia tras interpretarlo en la película "Artificial" , de Luca Guadagnino.

La película que se estrenó mundialmente esta semana en el Festival de Cine de Nueva York, recrea los cinco días en los que Altman fue destituido por la junta directiva de OpenAI y posteriormente reincorporado a la empresa.

Si bien el actor y Altman no se conocen, aunque el CEO de OpenAI dijo que lo saludó cuando estuvieron filmando la película cerca de su casa, la única idea que Garfield tenía de él se deriva de la vez que lo vio testificando ante el Congreso.

El intérprete dice que recuerda que al ver al Altman pensó que era un tipo "realmente fantástico", que le pareció "honesto", "transparente" y que no tenía "ningún interés en OpenAI". Incluso llegó a considerar que "necesitamos más gente como él al mando. Es increíblemente fascinante y carismático", no obstante, "luego vas conociendo mejor a la persona”... “Me da mucho miedo ser así”.

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En el proceso de interpretar al CEO de una de las mayores compañías de inteligencia artificial (IA) del mundo, Garfield tomó una decisión: dejar de utilizar ChatGPT, luego de hacer profundas reflexiones sobre el alcance de la IA.

Aún así, en total contraposición a Altman como persona, el actor se acercó a su personaje con todo el profesionalismo para tratar de recrear al CEO de la mejor manera posible.

El actor recurrió a expedientes judiciales, entrevistas públicas y otros materiales relacionados con el empresario.

Garfield explicó que para interpretar a Altman tuvo que acercarse a características de su personalidad que considera opuestas a las propias. Para ello recurrió al concepto de “la sombra” desarrollado por el psicólogo Carl Jung.

Pero para él esta experiencia ha ido más allá del reto actoral, para tomar consciencia sobre el rumbo que está tomando el desarrollo de la IA y la falta de regulación ante el impacto que esto está teniendo en la vida de los humanos.

“Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad por una empresa o una tecnología que sabes que causará un daño enorme al alma de la humanidad debe tener cierta capacidad para distanciarse”, afirmó el actor al referirse a Altman.

Garfield considera que la sociedad está entrando en un territorio todavía desconocido y que la tecnología tendrá un impacto considerable en la vida de las personas.

“Tengo mucha esperanza en que la humanidad prevalecerá y en que su alma no pueda ser replicada ni convertida en algo artificial. En la inteligencia artificial, el nombre lo dice todo: es artificial. No es inteligencia del alma. No es inteligencia humana. Esta es mi perspectiva, y Dios sabe que me he equivocado en el pasado, pero creo profundamente en los seres humanos. Creo profundamente en la naturaleza irrepetible del alma humana y del espíritu humano. Quiero contar historias que hablen de esto y quiero seguir conectado a ello”, expresó.

Garfield también considera necesario cuestionar quiénes están tomando las decisiones sobre estas tecnologías y cuánto poder se está depositando en sus manos.

“Tenemos que poner la lupa con la máxima claridad posible sobre aquellos a quienes les estamos entregando toda nuestra autonomía y poder”.

"Artificial" fue rodada sin utilizar IA y presenta a Garfield como Altman, acompañado por Yura Borisov como Ilya Sutskever, Monica Barbaro como Mira Murati, Ike Barinholtz como Elon Musk, Cooper Hoffman como Greg Brockman y Mark Rylance como Geoffrey Hinton.

Amazon MGM Studios fue la productora inicial del film, para luego decidir que no iba a comercializarla, aunque no reconoció conflicto de intereses, Sam Altman dijo que nadie de su entorno se puso en contacto con Amazon ni con su director Jeff Bezos para interferir con el estreno de la cinta.