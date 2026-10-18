Se rompen las negociaciones de Meghan Markle para la serie The Gentlemen

Londres, Inglaterra.- Las conversaciones para que Meghan Markle se uniera a la tercera temporada de The Gentlemen, la serie de Netflix creada por Guy Ritchie, quedaron canceladas, y personas de su círculo cercano sostienen que la duquesa de Sussex fue “utilizada para ayudar a promocionar” la entrega, según declararon a The Telegraph y reportó People. Esas mismas fuentes acusan a la plataforma de haber filtrado la posible participación de la actriz, de 45 años, en el elenco. “Algunas personas de su entorno sienten que la utilizaron para promocionar la segunda temporada, porque sabían que no era tan buena como la primera y ya habían encargado una tercera”, dijo uno de los allegados al medio británico.

La versión llega después de un verano de reportes contradictorios. A finales de agosto, Deadline informó que las pláticas estaban en “etapas muy tempranas”, y The Hollywood Reporter añadió que el papel “se está escribiendo actualmente, por lo que no está claro en cuántos episodios aparecería”. Según Reuters, el segundo medio habló de conversaciones avanzadas, mientras que el primero las calificó de hipotéticas, dado que la serie aún no tenía confirmada una tercera tanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Variety, por su parte, precisó que no existía contrato alguno. Netflix y los representantes de Markle declinaron comentar en esos primeros reportes. La serie, protagonizada por Theo James, sigue a un aristócrata que hereda la finca de su padre y descubre que bajo ella funciona un imperio de cannabis. La segunda temporada se estrenó el 3 de septiembre. LBC, citando datos de la agencia de audiencias Barb, indicó que el estreno perdió cerca de 500,000 espectadores, un 15 %, frente al primer capítulo de la temporada inaugural. Para Markle, un papel en The Gentlemen habría sido su trabajo actoral más relevante desde que dejó Suits, donde interpretó a Rachel Zane entre 2011 y 2018.