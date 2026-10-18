Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid gana y se acerca a Barcelona previo al clásico

Madrid, España.- El Real Madrid consiguió una importante victoria este domingo al derrotar 4-1 al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, por la novena jornada de LaLiga de España. Los goles de Arda Güler, Diomandé y Kylian Mbappé (2) le permitieron al conjunto blanco sumar tres puntos y acercarse al Barcelona en la lucha por el liderato.

Con este resultado, el Real Madrid llegó a 21 puntos y se mantiene en la tercera posición de la clasificación, a seis unidades del Barcelona, que lidera el torneo con 27 puntos después de nueve jornadas disputadas.