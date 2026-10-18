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Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid gana y se acerca a Barcelona previo al clásico

Los blancos ganaron 4-1 con goles de Arda Güler, Diomandé y Kylian Mbappé (2) y mantienen la presión sobre el Barcelona, líder del campeonato español

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 14:08
Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid gana y se acerca a Barcelona previo al clásico

El próximo fin de semana se jugará el clásico entre Real Madrid y Barcelona.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- El Real Madrid consiguió una importante victoria este domingo al derrotar 4-1 al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, por la novena jornada de LaLiga de España. Los goles de Arda Güler, Diomandé y Kylian Mbappé (2) le permitieron al conjunto blanco sumar tres puntos y acercarse al Barcelona en la lucha por el liderato.

Con este resultado, el Real Madrid llegó a 21 puntos y se mantiene en la tercera posición de la clasificación, a seis unidades del Barcelona, que lidera el torneo con 27 puntos después de nueve jornadas disputadas.

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El Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar con 22 puntos, por lo que la lucha en la parte alta de la tabla continúa abierta. El conjunto rojiblanco se mantiene entre los principales perseguidores del equipo azulgrana.

Por su parte, el Sevilla se quedó con 14 puntos y ocupa la sexta posición, por detrás de la Real Sociedad, que suma 16 unidades.

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La victoria madridista llega en un momento importante de la temporada, especialmente con el clásico español ante el Barcelona en el horizonte. Ese enfrentamiento podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la pelea por el título.

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Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España.

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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