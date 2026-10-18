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Golpe al Barcelona: Las bajas de Hansi Flick para enfrentar a PSG en Champions League

Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó este sábado ante el Betis

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 11:33
Golpe al Barcelona: Las bajas de Hansi Flick para enfrentar a PSG en Champions League

Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen.

Foto: Cortesía.

Barcelona, España.- Los defensas Eric Garcia, con una lesión muscular, y Jules Kounde, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo, causarán baja en el duelo de la Liga de Campeones que el Barcelona disputará este martes ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Así lo confirmó este domingo en un comunicado el club catalán, que precisa que el internacional español estará entre tres y cuatro semanas en el dique seco por una dolencia en el recto anterior del muslo derecho.

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En el caso de Jules Kounde, la evolución de su lesión en el tobillo marcará su disponibilidad con vistas al clásico del próximo domingo frente al Real Madrid.

Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó este sábado ante el Betis (2-5) en La Cartuja, donde el también zaguero Gerard Martín fue sustituido al descanso por precaución, aunque el jugador catalán sí estará a disposición del técnico Hansi Flick para el encuentro del Parque de los Príncipes.

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Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen y dejan la zaga azulgrana en cuadro.

Hansi Flick solo podrá contar con dos centrales del primer equipo -Pau Cubarsí y Gerard Martín- y los laterales Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde para medirse al vigente campeón de Europa.

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Redacción web
Agencia EFE

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