Hondureña que venía de Estados Unidos murió en accidente en Goascorán

Valle, Honduras.-Una joven identificada como Sonia Yadira Ortez Velásquez murió la noche del sábado 17 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido en la entrada al municipio de Goascorán, departamento de Valle, al sur de Honduras.

La víctima perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el percance, de acuerdo con los datos preliminares.

Ortez Velásquez residía en Estados Unidos y se encontraba de visita en Honduras para reencontrarse con sus familiares, comentaron sus parientes.