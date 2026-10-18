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Hondureña que venía de Estados Unidos murió en accidente en Goascorán

Ortez Velásquez residía en Estados Unidos y se encontraba de visita en Honduras para reencontrarse con sus familiares, comentaron sus parientes.

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 12:22
Hondureña que venía de Estados Unidos murió en accidente en Goascorán

El vehículo en el que se conducía quedó atrapado en la maleza.

 Foto: Cortesía

Valle, Honduras.-Una joven identificada como Sonia Yadira Ortez Velásquez murió la noche del sábado 17 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido en la entrada al municipio de Goascorán, departamento de Valle, al sur de Honduras.

La víctima perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el percance, de acuerdo con los datos preliminares.

Ortez Velásquez residía en Estados Unidos y se encontraba de visita en Honduras para reencontrarse con sus familiares, comentaron sus parientes.

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En el accidente también resultó gravemente herido un joven que la acompañaba. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre su identidad ni sobre su condición de salud tras el traslado al hospital.

Paramédicos de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al herido y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un centro hospitalario cercano.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron en la escena para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles causas que provocaron el impacto.

La muerte de la joven ha causado consternación por las circunstancias del hecho, ocurrido mientras se encontraba en el país visitando a sus seres queridos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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