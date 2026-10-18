Hallan cultivo con 3,500 plantas de marihuana en montaña de Tocoa, Colón

Colón, Honduras.- Una nueva plantación de marihuana fue encontrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras en una montaña del departamento de Colón.
El hallazgo del ilegal cultivo se dio en una zona montañosa de la comunidad de Corrales, perteneciente al término municipal de Tocoa, Colón.
Un equipo táctico de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) destacado en esta zona del país tuvo información sobre la existencia de un extenso sembradillo de plantas de marihuana.
Después de varios días de labores de localización, este fue encontrado en una zona alejada de los reductos poblacionales de Tocoa, en la que parecía que habían sido sembradas recientemente.
Erradicación
Al hacer el conteo de las pequeñas plantas, había 3,500 de estas; todavía con bastante tiempo por cosechar, ya que lo que se extrae de ellas son las flores o cogollos.
La plantación de marihuana, con una extensión aproximada de una manzana de terreno, fue asegurada por los elementos militares y, una vez que finalice el procedimiento que establece la ley, se procederá a la respectiva erradicación en coordinación con el Ministerio Público (MP).
En lo que va del año, las FF AA han asegurado 24 plantaciones, con aproximadamente 215 mil plantas de marihuana, en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.