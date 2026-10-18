Hallan cultivo con 3,500 plantas de marihuana en montaña de Tocoa, Colón

Colón, Honduras.- Una nueva plantación de marihuana fue encontrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras en una montaña del departamento de Colón.

El hallazgo del ilegal cultivo se dio en una zona montañosa de la comunidad de Corrales, perteneciente al término municipal de Tocoa, Colón.

Un equipo táctico de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) destacado en esta zona del país tuvo información sobre la existencia de un extenso sembradillo de plantas de marihuana.