  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cultivo con 3,500 plantas de marihuana en montaña de Tocoa, Colón

Durante la operación de ubicación y posterior aseguramiento no se reportaron personas detenidas como dueñas de esta plantación

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 13:26
Hallan cultivo con 3,500 plantas de marihuana en montaña de Tocoa, Colón

Un efectivo de las Fuerzas Armadas de Honduras mide con un metro una de las plantas de marihuana.

 Foto: Cortesía

Colón, Honduras.- Una nueva plantación de marihuana fue encontrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras en una montaña del departamento de Colón.

El hallazgo del ilegal cultivo se dio en una zona montañosa de la comunidad de Corrales, perteneciente al término municipal de Tocoa, Colón.

Un equipo táctico de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) destacado en esta zona del país tuvo información sobre la existencia de un extenso sembradillo de plantas de marihuana.

Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

Después de varios días de labores de localización, este fue encontrado en una zona alejada de los reductos poblacionales de Tocoa, en la que parecía que habían sido sembradas recientemente.

Erradicación

Al hacer el conteo de las pequeñas plantas, había 3,500 de estas; todavía con bastante tiempo por cosechar, ya que lo que se extrae de ellas son las flores o cogollos.

La plantación de marihuana, con una extensión aproximada de una manzana de terreno, fue asegurada por los elementos militares y, una vez que finalice el procedimiento que establece la ley, se procederá a la respectiva erradicación en coordinación con el Ministerio Público (MP).

En fotos: así fue el aseguramiento de dos plantaciones de supuesta marihuana en Colón

En lo que va del año, las FF AA han asegurado 24 plantaciones, con aproximadamente 215 mil plantas de marihuana, en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias