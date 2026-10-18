Las mejores 10 películas de body horror que te harán dudar de tu propia piel

The Substance (2024) cierra el maratón con la película que puso el género en el radar de la temporada de premios. Coralie Fargeat dirige a Demi Moore como Elisabeth Sparkle, una estrella televisiva despedida de su programa de aeróbicos el día que cumple 50 años, y que recurre a una droga del mercado negro capaz de generar una versión más joven de sí misma, interpretada por Margaret Qualley. La regla es compartir el tiempo entre ambos cuerpos a partes iguales, y esa regla no sobrevive. Ganó el premio a Mejor guion en Cannes, el Oscar a Mejor maquillaje y peluquería, y sumó cinco nominaciones a la Academia, entre ellas Mejor película. En América Latina sus derechos de distribución quedaron a cargo de Mubi, plataforma que la anunció para su catálogo en octubre de 2024, y también puede verse en Apple TV y Prime Video según el país.