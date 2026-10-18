Las mejores 10 películas de body horror que te harán dudar de tu propia piel

El body horror, ese rincón del terror donde el cuerpo humano se deforma, se degrada o se fusiona con algo ajeno, llega a Halloween con 10 argumentos que abarcan más de cuatro décadas de cine y que se pueden ver sin salir de casa. A continuación, algunos títulos.
Videodrome (1983) abre la sesión con una de las obras más influyentes de los años ochenta, según la descripción de Criterion Collection. David Cronenberg sigue a Max Renn, interpretado por James Woods, dueño de un canal de cable de programación sórdida que tropieza con una transmisión pirata de torturas y se interna en un viaje alucinatorio donde el cuerpo también se transforma. Deborah Harry tuvo allí uno de sus primeros papeles en cine, y los efectos de maquillaje fueron obra de Rick Baker, ganador del Oscar. Está disponible en Apple TV y Prime Video.
The Fly (1986) mantiene su lugar como la película más taquillera de Cronenberg, con más de 60 millones de dólares recaudados, según Fortress of Solitude. Jeff Goldblum da vida a Seth Brundle, un científico excéntrico cuyo experimento sale mal y lo va convirtiendo en una mosca, un proceso que le valió al filme el Oscar a Mejor maquillaje. Parte de un cuento corto con el mismo nombre y es a la vez una nueva versión de una cinta de 1958. Cumplió 40 años en agosto y se puede ver en Prime Video y Apple TV.
Death Becomes Her (1992) funciona como pausa dentro del maratón, porque Robert Zemeckis combina humor negro, efectos vistosos y cuerpos que se rehúsan a obedecer las leyes de la naturaleza. Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce Willis encabezan una historia de rivalidad y elixires de juventud que ganó el Oscar a Mejores efectos visuales. Gizmodo la incluyó entre las recomendaciones de octubre y la ubicó en Peacock desde el 1 de octubre, en el catálogo estadounidense.
Cabin Fever (2002) llega con tono de comedia y una premisa de pesadilla. Eli Roth reúne a un grupo de universitarios en una cabaña del bosque, donde un virus que devora la carne empieza a desprender la piel de los contagiados. La idea nació de una experiencia propia, pues Roth sufrió una infección severa en la piel mientras trabajaba en Islandia. Se transmite en Starz y Apple TV.
Raw (2016) marcó el debut en largometraje de la francesa Julia Ducournau, quien también escribió el guion. Garance Marillier es Justine, una joven vegetariana que llega a la escuela de veterinaria donde estudia su hermana mayor, interpretada por Ella Rumpf. Tras una novatada que la obliga a comer un riñón crudo, la muchacha descubre un apetito que no conocía. Según reportes recogidos por Common Sense Media, hubo espectadores que se desmayaron o abandonaron las salas en los festivales de Cannes y Toronto. Está disponible en Apple TV.
Titane (2021) llevó a Ducournau a ganar la Palma de Oro en Cannes. Agathe Rousselle, en su primer largometraje, interpreta a Alexia, una mujer con una placa de titanio en la cabeza desde un accidente en la infancia, y Vincent Lindon completa un duelo actoral que descoloca. Peter Debruge, crítico de Variety, la describió como “una mezcla entre Crash, de David Cronenberg, y los horrores uterinos de Gozu, de Takashi Miike”. Se ve gratis con anuncios en Tubi y en Apple TV, en Estados Unidos.
Possessor (2020) es la segunda película de Brandon Cronenberg, hijo de David, después de "Antiviral", de 2012. Andrea Riseborough interpreta a Tasya Vos, una asesina corporativa que usa un implante cerebral para habitar el cuerpo de otras personas y ejecutar encargos de alto perfil, hasta que una de esas mentes empieza a resistirse. Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh y Sean Bean completan el reparto, y la crítica reunida en Rotten Tomatoes le otorga 94% de aprobación. Se puede ver en Prime Video y Apple TV.
Crimes of the Future (2022) devolvió a David Cronenberg a su territorio de siempre. Viggo Mortensen y Léa Seydoux dan vida a artistas que realizan operaciones sobre sus propios cuerpos ante un público, en un futuro donde la cirugía ocupa el lugar de la sexualidad. Kristen Stewart se suma como una investigadora del registro nacional de órganos fascinada por el trabajo de Saul Tenser, el personaje de Mortensen. Se estrenó en cines el 10 de junio de 2022 y hoy puede verse en Prime Video y Apple TV.
Together (2025) es el debut del director y guionista Michael Shanks, quien presentó la película en el Festival de Sundance antes de su estreno en salas a cargo de Neon. Alison Brie y Dave Franco, casados en la vida real, interpretan a Millie y Tim, una pareja que se muda al campo para salvar su relación y, tras caer en una cueva, empieza a fusionarse físicamente, primero por las piernas y luego por el resto del cuerpo. Alcanzó 89% en Rotten Tomatoes. Está en Hulu, en Estados Unidos, y en Apple TV.
The Substance (2024) cierra el maratón con la película que puso el género en el radar de la temporada de premios. Coralie Fargeat dirige a Demi Moore como Elisabeth Sparkle, una estrella televisiva despedida de su programa de aeróbicos el día que cumple 50 años, y que recurre a una droga del mercado negro capaz de generar una versión más joven de sí misma, interpretada por Margaret Qualley. La regla es compartir el tiempo entre ambos cuerpos a partes iguales, y esa regla no sobrevive. Ganó el premio a Mejor guion en Cannes, el Oscar a Mejor maquillaje y peluquería, y sumó cinco nominaciones a la Academia, entre ellas Mejor película. En América Latina sus derechos de distribución quedaron a cargo de Mubi, plataforma que la anunció para su catálogo en octubre de 2024, y también puede verse en Apple TV y Prime Video según el país.