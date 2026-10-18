Muere aviador de EE UU tras caer durante exhibición en Alamodome

Texas.- Un militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió la vida tras caer desde las vigas de un estadio en Alamodome, mientras participaba en una exhibición de rapel (técnica de descenso controlado) previa a un partido de fútbol americano entre la Universidad de Texas de San Antonio (UTSA) y miembros de la Navy. El trágico hecho se registró el reciente sábado 17 de octubre al filo de las 7:00 de la noche, según dio a conocer el Departamento de Bomberos de San Antonio. La muerte del aviador, cuya identidad se mantiene en reserva, fue confirmada este domingo 18 de octubre por la oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis.

El reporte preliminar refiere que el fallecido formaba parte del Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate.

Caída mortal

El trágico momento ocurrió durante la ceremonia anual Salute to Armed Forces and Veterans (Saludo a las fuerzas armadas y veteranas), un homenaje a veteranos. Cuatro oficiales debían bajar hasta el campo de juego unos 15 minutos antes del inicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el medio San Antonio Express-News, uno de los oficiales se deslizó por la cuerda de manera descontrolada y cayó directamente al suelo. El impacto quedó registrado en videos que ya circulan a través de redes sociales. Inmediatamente, personal del equipo y médicos corriendo a auxiliar al militar que tuvo que ser retirado del estadio en camilla. Los bomberos confirmaron que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, como paciente de prioridad; sin embargo, no logró sobrevivir al impacto.

🇺🇸 | TRAGEDIA EN ESTADOS UNIDOS: UN MILITAR MURIÓ TRAS CAER DESDE EL TECHO DE UN ESTADIO DURANTE UN PARTIDO DE FÚTBOL AMERICANO.El accidente ocurrió en el Alamodome de San Antonio, Texas, durante una exhibición de descenso con cuerdas previa al encuentro entre UTSA y Navy.https://t.co/oJnPu0ja4c — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) October 18, 2026

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