El desgarrador mensaje de Cindy Crawford tras la muerte de Presley Gerber

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cindy Crawford publicó este domingo en Instagram su primer mensaje público desde la muerte de su hijo Presley Gerber, ocurrida el 20 de septiembre, cuando el joven tenía 27 años. La publicación arranca con el nombre completo del joven, Presley Walker Gerber, y con las fechas que enmarcan su vida, el 2 de julio de 1999 y el 20 de septiembre de 2026. Después, la familia escribe: “Tenemos más que el corazón roto por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”.

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Lo describen como “un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”, y aseguran sentirse “muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad”. “Hasta que volvamos a encontrarnos, nuestro dulce niño”. Lo acompaña una fotografía en blanco y negro de Presley. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los medios que recogieron el mensaje coinciden en que la familia también agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia. La carta no menciona cómo murió Presley ni la investigación abierta. Esos datos los han aportado las autoridades. Según el comunicado del Departamento de Policía de Santa Mónica, los agentes acudieron hacia las 9:35 de la mañana del 20 de septiembre a la cuadra 1000 de la calle Berkeley, tras el aviso de una posible sobredosis, y encontraron a un hombre adulto sin vida. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles lo identificó como Presley Gerber. Él se encontraba en un centro de rehabilitación de esa ciudad californiana.