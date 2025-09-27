Daniel Day-Lewis dice que hizo el "ridículo" al anunciar su retiro del cine

Ahora, ocho años después, el actor británico dice que “hice el ridículo al anunciar que iba a dejar de trabajar, y probablemente me vi como un tonto aún mayor al volver”.

Nueva York, Estados Unidos.- En 2017 Daniel Day-Lewis fue rotundo: se retiraba de la actuación, y no haría más comentarios al respecto.

Y sí, ha terminado con su retiro para poder trabajar en la película que dirige su hijo Ronan Day-Lewis, Anemone, que se estrenará el 3 de octubre.

Pero reconoce que mantener su decisión de retiro hubiera sido peor que decidir volver.

Es así que ahora con 68 años, el tres veces ganador del Oscar ve su anuncio de hace ocho años como algo embarazoso.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pero resulta que el actor ha tenido serias contradicciones sobre su profesión a lo largo de su carrera.

“Tuve largos periodos en los que pensé que no estaba hecho para esto. El trabajo siempre fue muy valioso para mí —era como comida y bebida. Pero creo que tengo en común con muchos actores el hecho de que no estoy bien adaptado a la vida que lo rodea... al aspecto público de todo ello”, señala el intérprete de películas como "Pandillas de Nueva York" y "Lincoln".

Este sentir no se aleja mucho del de otro actores, recientemente Emma Watson dijo, sobre su retiro del cine, que aunque extraña la actuación, no puede decir lo mismo de la promoción de las películas, algo que considera "desmoralizante, destructivo para el alma", y que está directamente relacionado con esa exposición mediática y pública, donde el actor es considerado un producto.

Day-Lewis dice que presentan a los actores como si estuvieran pidiendo atención, solo por el hecho de hacer este trabajo, "pero nunca se te ocurre que no puedes apagar esa atención a voluntad... Siempre me sentí incómodo con el aspecto público de esta vida. Pensé que me acostumbraría y nunca lo hice. Y eso me llevó a preguntarme si no estaría mejor manteniéndome al margen”.

Con Anemone, Daniel Day-Lewis suma 23 películas en su trayectoria, que inició en 1971. Ha trabajado con directores como Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg.