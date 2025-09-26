Emma Watson rompe el silencio sobre su distanciamiento con J.K. Rowling

Londres, Inglaterra.- Emma Watson, recordada por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter, se refirió por primera vez a la distancia con J.K. Rowling, marcada por las posturas de la escritora en torno a las personas trans.

La actriz conversó en el pódcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, donde reflexionó sobre cómo ha manejado públicamente sus desacuerdos con la autora británica.

“Realmente no creo que, por haber tenido esa experiencia y mantener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, signifique que no pueda y no atesore estima a la persona con la que tuve experiencias personales”, expresó, dejando claro que las diferencias no borran los recuerdos compartidos.

Watson subrayó que el tono en el que se expresan las ideas resulta tan relevante como el contenido mismo, y rechazó la práctica de excluir a personas únicamente por pensar distinto.