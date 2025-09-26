  1. Inicio
Emma Watson rompe el silencio sobre su distanciamiento con J.K. Rowling

Emma Watson habló por primera vez de su distanciamiento con J.K. Rowling y destacó la importancia de preservar el respeto pese a las diferencias

  • 26 de septiembre de 2025 a las 18:55
Watson subrayó que el tono en el que se expresan las ideas resulta tan relevante como el contenido mismo.

 Fotos: Shutterstock

Londres, Inglaterra.- Emma Watson, recordada por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter, se refirió por primera vez a la distancia con J.K. Rowling, marcada por las posturas de la escritora en torno a las personas trans.

La actriz conversó en el pódcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, donde reflexionó sobre cómo ha manejado públicamente sus desacuerdos con la autora británica.

“Realmente no creo que, por haber tenido esa experiencia y mantener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, signifique que no pueda y no atesore estima a la persona con la que tuve experiencias personales”, expresó, dejando claro que las diferencias no borran los recuerdos compartidos.

Watson subrayó que el tono en el que se expresan las ideas resulta tan relevante como el contenido mismo, y rechazó la práctica de excluir a personas únicamente por pensar distinto.

“Mi más profundo deseo es que... espero que la gente que no está de acuerdo con mi opinión me quiera, y espero poder seguir queriendo a la gente con la que no necesariamente comparto la misma opinión”, añadió.

Ante la pregunta de si estaría dispuesta a dialogar con Rowling, su respuesta fue directa: “Sí. Y siempre lo estaré. Creo en eso”.

Con ello, Watson dejó abierta la posibilidad de una reconciliación futura, sin negar los desencuentros que han marcado la relación entre ambas.

El origen del distanciamiento

En 2020, la creadora de Harry Potter encendió la controversia al cuestionar en Twitter un artículo que empleaba la expresión “personas que menstrúan”.

Con ironía, comentó: “Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. ¿Mujeronas? ¿Mujunfas? ¿Mujombres?”.

Sus palabras fueron interpretadas como una burla hacia el lenguaje inclusivo y como un rechazo al reconocimiento de identidades trans y no binarias.

