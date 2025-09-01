J.K. Rowling cuestiona críticas sobre género tras comentarios de Chris Columbus

Londres, Inglaterra.- La escritora británica J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, se defendió este lunes de las críticas de "un hombre" con el que trabajó anteriormente sobre sus creencias sobre el género, algo que las redes interpretaron como una respuesta velada al director de las dos primeras películas de la saga, Chris Columbus.

"Como otro hombre que trabajó conmigo se declara entristecido por mis creencias sobre el género y el sexo, pensé que sería útil compilar una lista para tenerla a mano", comienza Rowling su publicación en X, en la que enumera preguntas relacionadas con el sexo biológico, espacios reservados para mujeres y libertad de expresión, entre otros temas.

Columbus, de 66 años, sostuvo recientemente en el pódcast The Rest is Entertainment que la nueva serie televisiva sobre Harry Potter de la plataforma HBO —y que ya se está grabando en Londres— es "más de lo mismo" y calificó de "muy tristes" las posturas de Rowling sobre las personas transgénero.