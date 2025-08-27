Director de Harry Potter sobre el remake televisivo de HBO: "Creí que todo sería diferente"

Leavesden, Inglaterra.- El regreso de Harry Potter al formato televisivo no ha pasado desapercibido para Chris Columbus, responsable de las dos primeras películas de la saga. El director expresó dudas sobre la originalidad de la nueva producción de HBO, luego de ver las imágenes del rodaje que circularon en línea. En el pódcast The Rest is Entertainment, Columbus relató su reacción al descubrir a Nick Frost caracterizado como Hagrid junto al joven actor Dominic McLaughlin: "lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid", señaló.

La impresión de la familiaridad lo llevó a cuestionar la propuesta estética de la serie, comentando que "una parte de mí pensó: '¿cuál es el punto de hacer esto?' Creí que todo en la serie de HBO, los vestuarios y todo lo demás iba a ser diferente, pero será lo mismo". Aunque reconoció sentirse honrado de que su diseño siga vigente, admitió que la experiencia que le provoca es ambivalente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Una parte es realmente emocionante, estoy ansioso por ver qué van a hacer con ello y otra parte es como un déjà vu, todo otra vez”, dijo.



¿Se involucrará en la producción?

El cineasta descartó cualquier participación en la nueva producción. En entrevista con Variety fue categórico al decir que ya hizo su propia versión de la saga y "no queda nada para mí en el mundo de Potter". Aún así reconoció que la serie cuenta con la ventaja de ahondar en más detalles de la obra de J.K. Rowling en comparación con sus films en los que, según comentó, no tuvo oportunidad.