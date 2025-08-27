  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Director de Harry Potter sobre el remake televisivo de HBO: "Creí que todo sería diferente"

Chris Columbus, director de las primeras películas de Harry Potter, reaccionó a la nueva serie de HBO y cuestionó la ausencia de cambios en vestuario y propuesta visual

  • 27 de agosto de 2025 a las 14:11
Director de Harry Potter sobre el remake televisivo de HBO: Creí que todo sería diferente

Columbus dirigió "Harry Potter y la piedra filosofal}2 (2001) y "Harry Potter y la cámara secreta" (2002), las producciones que cimentaron la franquicia cinematográfica y que terminaron por recaudar más de 7,000 millones de dólares a nivel global.

 Fotos: HBO | Cortesía redes sociales

Leavesden, Inglaterra.- El regreso de Harry Potter al formato televisivo no ha pasado desapercibido para Chris Columbus, responsable de las dos primeras películas de la saga.

El director expresó dudas sobre la originalidad de la nueva producción de HBO, luego de ver las imágenes del rodaje que circularon en línea.

En el pódcast The Rest is Entertainment, Columbus relató su reacción al descubrir a Nick Frost caracterizado como Hagrid junto al joven actor Dominic McLaughlin: "lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid", señaló.

Esta producción, anunciada en 2023, será una historia fiel a la saga de libros de J.K. Rowling, confirmó HBO.

Esta producción, anunciada en 2023, será una historia "fiel" a la saga de libros de J.K. Rowling, confirmó HBO.

 (Fotos: Cortesía redes sociales | HBO)

La impresión de la familiaridad lo llevó a cuestionar la propuesta estética de la serie, comentando que "una parte de mí pensó: '¿cuál es el punto de hacer esto?' Creí que todo en la serie de HBO, los vestuarios y todo lo demás iba a ser diferente, pero será lo mismo".

Aunque reconoció sentirse honrado de que su diseño siga vigente, admitió que la experiencia que le provoca es ambivalente.

¡Oficial! HBO revela el nuevo elenco de Harry Potter, la serie

"Una parte es realmente emocionante, estoy ansioso por ver qué van a hacer con ello y otra parte es como un déjà vu, todo otra vez”, dijo.

¿Se involucrará en la producción?

El cineasta descartó cualquier participación en la nueva producción.

En entrevista con Variety fue categórico al decir que ya hizo su propia versión de la saga y "no queda nada para mí en el mundo de Potter".

Aún así reconoció que la serie cuenta con la ventaja de ahondar en más detalles de la obra de J.K. Rowling en comparación con sus films en los que, según comentó, no tuvo oportunidad.

J.K. Rowling elogia serie de Harry Potter tras leer los primeros capítulos: "son buenísimos"

Además de su vínculo con la saga mágica, el realizador estadounidense consolidó su nombre en Hollywood con títulos como Mrs. Doubtfire (1993) y "Mi pobre angelito" (1990), películas que lo posicionaron como un director de referencia en el cine familiar.

La serie se estrenará en 2027 a través de HBO y HBO Max.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias