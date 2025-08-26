Jennifer Lawrence, la ganadora más joven de la historia del Premio Donostia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre. Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen que se celebra en la ciudad de San Sebastián (norte) para su edición de 2025, después de conocerse el que se entregará a la productora española Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

Jennifer Lawrence (Kentucky, EEUU, 1990), famosa mundialmente por interpretar "The Hunger Games", una de las sagas más exitosas, es ganadora de un Óscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. La intérprete estadounidense, ganadora de un premio Óscar en 2012 por 'Silver Linings Playbook', se convierte así en el Premio Donostia más joven de la historia con 35 años y recibirá el galardón en una gala que se celebrará el 26 de septiembre en San Sebastián (norte). Tras recibir el premio, con el que el Festival reconoce toda su carrera, se proyectará su último trabajo 'Die My Love', en el que participa también como productora y que dirige Lynne Ramsay.