Tegucigalpa recibe esta noche a Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez en concierto

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa se prepara para una noche de reggaetón y ritmos urbanos con la llegada del Coke Studio Music Fest 2025, que reunirá en un mismo escenario a Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez.

El espectáculo está programado para las 8:00 de la noche, con apertura de puertas a partir de las 6:00.

Desde ayer, viernes, De La Guetto compartió en redes parte de su recorrido por Honduras.

En sus historias, mostró el momento en que se detuvo con su equipo en carretera para disfrutar de cocos vendidos por un emprendedor local.