Tegucigalpa recibe esta noche a Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez en concierto

Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez se presentarán hoy en el Coke Studio Music Fest 2025 en Tegucigalpa. Horario, boletos y precios disponibles

  • 27 de septiembre de 2025 a las 12:26
El festival culminará con la actuación de Beéle, considerado uno de los artistas más sonados del momento.

 Foto: Instagram

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa se prepara para una noche de reggaetón y ritmos urbanos con la llegada del Coke Studio Music Fest 2025, que reunirá en un mismo escenario a Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez.

El espectáculo está programado para las 8:00 de la noche, con apertura de puertas a partir de las 6:00.

Desde ayer, viernes, De La Guetto compartió en redes parte de su recorrido por Honduras.

En sus historias, mostró el momento en que se detuvo con su equipo en carretera para disfrutar de cocos vendidos por un emprendedor local.

Más tarde, posó en una fotografía junto a dos de los integrantes del pódcast "Los hijos de Morazán", Binbo Cruz y Gazzu.

Por su lado, Lenny Tavárez publicó en Instagram una imagen desde el avión con la frase: “Honduras vamos por ahiii”, confirmando así su arribo al país.

El festival culminará con la actuación de Beéle, considerado uno de los artistas más sonados del momento.

Las entradas continúan a la venta en BMTickets, con precios de L5,200 en Zona BMP, L2,900 en Platinum y L1,450 en General.

