Con “Calor”, Beéle le canta a “Ella” por primera vez en Honduras

Con una atmósfera que evocaba las vibras caribeñas de su música, el reloj marcó las 10:40 de la noche cuando Beéle irrumpió en escena con I Miss You, una balada que tocó los corazones de los presentes, especialmente de aquellos que guardan una relación con el desamor.

“Aloha”, “Santorini” y “Tus labios” complementaron un repertorio que transitó entre el pop, el dancehall y los ritmos afro.

A mitad de la presentación, que ya cimentaba las bases de una noche memorable, Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del cantante, se tomó un momento para dirigirse a su público: “Ha sido un trabajo fuerte, pero el sueño de verme aquí por primera vez me llena de motivación. No me voy a quedar con las ganas de decir que mi primera vez en Honduras fue increíble”, comentó.