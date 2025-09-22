Coke Studio: la capital está lista para De La Guetto, Beéle y Lenny Tavárez

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta regresiva se agota y el público del movimiento musical urbano tiene una cita en puerta: De La Guetto , Lenny Tavárez y Beéle en un mismo escenario.

La capital de Honduras está lista para ser anfitriona del Coke Studio Music Fest 2025, que se instalará la noche del próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica.

BMP Show, productora a cargo de lo que será el evento urbano del año, reunirá a la leyenda de la “vieja escuela” del reguetón, De La Guetto, con los efervescentes Lenny Tavárez y Beéle, que navegan entre trap latino, dancehall, house y sonidos afrobeats.

El evento se presenta como una oportunidad única para escuchar, a viva voz de sus intérpretes, los clásicos del reguetón que hace 15 o 20 años iniciaron una revolución en el género y marcaron una época dorada en la industria, así como hits en tendencia que actualmente dominan plataformas digitales y redes sociales al estilo TikTok.