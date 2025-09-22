  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Coke Studio: la capital está lista para De La Guetto, Beéle y Lenny Tavárez

El concierto, que tendrá lugar este fin de semana en Tegucigalpa, reunirá a la “vieja escuela” del reguetón con artistas urbanos efervescentes del trap y el afrobeat

  • 22 de septiembre de 2025 a las 11:34
Coke Studio: la capital está lista para De La Guetto, Beéle y Lenny Tavárez

Los tres exponentes del género urbano se darán cita el próximo 27 de septiembre en el Estadio “Chochi” Sosa de Tegucigalpa.

Fotos: Instagram.

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta regresiva se agota y el público del movimiento musical urbano tiene una cita en puerta: De La Guetto, Lenny Tavárez y Beéle en un mismo escenario.

Top 10: Canciones de De La Guetto que definen la "vieja escuela" del reguetón

La capital de Honduras está lista para ser anfitriona del Coke Studio Music Fest 2025, que se instalará la noche del próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica.

BMP Show, productora a cargo de lo que será el evento urbano del año, reunirá a la leyenda de la “vieja escuela” del reguetón, De La Guetto, con los efervescentes Lenny Tavárez y Beéle, que navegan entre trap latino, dancehall, house y sonidos afrobeats.

El evento se presenta como una oportunidad única para escuchar, a viva voz de sus intérpretes, los clásicos del reguetón que hace 15 o 20 años iniciaron una revolución en el género y marcaron una época dorada en la industria, así como hits en tendencia que actualmente dominan plataformas digitales y redes sociales al estilo TikTok.

De "Mi refe" a "La plena": las canciones más populares de Beéle

Boletería

El concierto —patrocinado por EL HERALDO— tendrá habilitadas tres distintas localidades en el recinto deportivo: General (L1,450), Platinum (L2,900) y Zona BMP (L5,200).

Instagram

Los boletos podrán ser adquiridos por medio de diferentes formas de pago, con beneficios especiales para clientes tarjetahabientes de BAC Credomatic, en los puntos de venta físicos de BMTickets, así como también en la página web de la productora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias