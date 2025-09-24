¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Lenny Tavárez se presentará en Tegucigalpa el próximo 27 de septiembre como parte del Coke Studio Music Fest 2025. A propósito de este evento, profundizamos en su trayectoria y logros dentro del género urbano.
Julio Manuel González Tavárez, nombre de pila del artista, comenzó su carrera integrando el dúo Dyland & Lenny, donde se destacó en el reggaetón latino.
Tras cinco años de éxitos, en 2013 decidió emprender su camino como solista, consolidándose como una figura influyente del género.
Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Medallo", "Bellaquita", "Ella" y "La pared 720".
Su más reciente álbum, "Brillar" (2024), y temas como "Tu feo" junto a Prince Royce, han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.
Tavárez ha colaborado con artistas internacionales como Karol G en el álbum ganador del Grammy "Mañana será bonito" (2023); Maluma en "Coco loco" (2023) y Anitta con "Envolver" (2021).
Los boletos para su presentación están disponibles en BMTicket.
Los precios van desde L 1,450 en General, L 2,900 en Platinum y L 5,200 en Zona BMP.
El Coke Studio Music Fest contará además con la participación de De la Guetto y Beéle.