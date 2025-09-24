  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?

Lenny Tavárez, cantante y productor puertorriqueño, se presentará en Tegucigalpa el 27 de septiembre en el Coke Studio Music Fest 2025

  • 24 de septiembre de 2025 a las 10:44
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
1 de 10

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Lenny Tavárez se presentará en Tegucigalpa el próximo 27 de septiembre como parte del Coke Studio Music Fest 2025. A propósito de este evento, profundizamos en su trayectoria y logros dentro del género urbano.

Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
2 de 10

Julio Manuel González Tavárez, nombre de pila del artista, comenzó su carrera integrando el dúo Dyland & Lenny, donde se destacó en el reggaetón latino.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
3 de 10

Tras cinco años de éxitos, en 2013 decidió emprender su camino como solista, consolidándose como una figura influyente del género.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
4 de 10

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Medallo", "Bellaquita", "Ella" y "La pared 720".

Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
5 de 10

Su más reciente álbum, "Brillar" (2024), y temas como "Tu feo" junto a Prince Royce, han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
6 de 10

Tavárez ha colaborado con artistas internacionales como Karol G en el álbum ganador del Grammy "Mañana será bonito" (2023); Maluma en "Coco loco" (2023) y Anitta con "Envolver" (2021).

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
7 de 10

Los boletos para su presentación están disponibles en BMTicket.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
8 de 10

Los precios van desde L 1,450 en General, L 2,900 en Platinum y L 5,200 en Zona BMP.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
9 de 10

El Coke Studio Music Fest contará además con la participación de De la Guetto y Beéle.

 Foto: Instagram | @lennytavarez
¿Quién es Lenny Tavárez, el puertorriqueño que llegará al Coke Studio Fest en Honduras?
10 de 10
Cargar más fotos