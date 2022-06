Cita con el romanticismo de Charlie Zaa y Galy Galeano en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. Una cita con el romanticismo vivieron los hondureños en el concierto de Charlie Zaa y Galy Galeano.

Los artistas se presentaron un velada llena de boleros, baladas, vallenato y salsa, donde hicieron recorrido por esas canciones que marcaron generaciones y siguen vivas al día de hoy.

La presentación se realizó en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con el patrocinio de EL HERALDO.

Charlie fue el primero en arribar al escenario, ante un auditorio eufórico. El tema “25 rosas” fue el elegido para dar inicio a su show para luego dar paso a “Un idiota”.

Durante su presentación Zaa, cantó grandes temas de compositores como Joan Sebastian y Julio Jaramillo.

Canciones como “Ódiame”, “Nuestro juramento”, “En un beso la vida” fueron parte del concierto. Durante el show Charlie también aprovechó para presentar a su hijo Aarón, quien deleitó al público con dos rancheras, en uno de los momentos más ovacionados de la noche.

El intéprete agredeció al público hondureño el apoyo a su carrera en más de 25 años. Para luego desperdidarse del escenario al ritmo de “La Pollera Colorá”.

Por su parte, Galy Galeano no se quedó atrás y tambien brindó un espectáculo en el que los asistentes no dejaron de cantar y bailar. “Amor de primavera”, “Frío de ausencia”, “Y me bebí tu recuerdo” fueron parte de la inolvidable velada.