Cirugía de César Bono: qué se sabe y qué se desmintió

Ciudad de México, México.- La salud del actor César Bono ha generado inquietud en las últimas horas después de que se informara de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor en la zona del ojo izquierdo. Su familia ha precisado que el intérprete no ha perdido el órgano, como se había publicado en un primer momento.

El programa De Primera Mano sostuvo que los médicos habrían tenido que retirar el ojo completo durante la operación y que se aguardaba el resultado de una biopsia. La versión fue replicada por otros medios.