  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Cirugía de César Bono: qué se sabe y qué se desmintió

El actor César Bono fue operado de un tumor en la zona ocular, aunque su familia descarta que haya perdido el ojo

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:54
Cirugía de César Bono: qué se sabe y qué se desmintió

Dos versiones contrapuestas rodean la cirugía de César Bono, la de una extirpación completa del ojo y la de la retirada del párpado.

 Foto: Instagram

Ciudad de México, México.- La salud del actor César Bono ha generado inquietud en las últimas horas después de que se informara de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor en la zona del ojo izquierdo. Su familia ha precisado que el intérprete no ha perdido el órgano, como se había publicado en un primer momento.

El programa De Primera Mano sostuvo que los médicos habrían tenido que retirar el ojo completo durante la operación y que se aguardaba el resultado de una biopsia. La versión fue replicada por otros medios.

Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por un supuesto plan en su contra

Leonardo Bono, hijo del actor, respondió en una historia de Instagram que esa información es falsa y que su padre se encuentra bien. Reprochó, además, que la noticia se difundiera sin contrastarla con la familia y agradeció las muestras de afecto recibidas.

Su hermano Patricio indicó que intentó aclarar la situación con el periodista Gustavo Adolfo Infante y que la conversación terminó en insultos.

Christina Applegate, de Dead to Me, pierde trabajo y salud por un diagnóstico equivocado

La comunicadora María Luisa Valdés Doria aportó un matiz distinto. Según su relato, a Bono le fue retirado el párpado izquierdo y no el ojo, y el tumor estaría encapsulado. Los resultados médicos se conocerían en el plazo de una semana.


Instagram

El protagonista de Defendiendo al cavernícola afronta desde hace años otras complicaciones de salud. En 2018 sufrió nueve infartos, uno de ellos al miocardio y ocho cerebrales, que le dejaron secuelas en la movilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias