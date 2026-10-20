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Christina Applegate, de Dead to Me, pierde trabajo y salud por un diagnóstico equivocado

La intérprete de Dead to Me afirma que mantiene todos los síntomas, pese a que los médicos descartan la esclerosis múltiple.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:28
Christina Applegate, de Dead to Me, pierde trabajo y salud por un diagnóstico equivocado

Applegate, de 54 años, explica que tener que empezar de nuevo tras años de incertidumbre le resulta desconcertante.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple y afirmó sentirse desconcertada al tener que "volver al punto de partida" tras años de incertidumbre sobre su estado de salud.

"La doctora entró en mi habitación y me dijo: "felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple (...) Puede que sea una gran noticia, pero, para mí, es como volver al punto de partida", relató la intérprete de 'Dead to Me' en su programa radiofónico 'MeSsy', publicado este martes.

Christina Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces desde su diagnóstico

Applegate dijo sentirse frustrada por el dictamen erróneo, que le ha hecho perder oportunidades de trabajo y por el que ha llegado a tener depresión. "No te diagnostican mal y de repente te sientes mejor. No he mejorado... De hecho, en algunos aspectos he empeorado", agregó.

Pese a que los médicos le han descartado esta enfermedad, aseguró que padece "todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos".

La actriz de 54 años compartió en agosto de 2021 la noticia de que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple.

Christina Applegate confinada en cama por el avance de su esclerosis múltiple

El pasado septiembre, publicó un video en redes sociales mostrando su nueva imagen, tras haber pasado varios meses hospitalizada.

Instagram

Applegate, quien saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva 'Married with Children' (1987-1997), ha hablado abiertamente del tema en su 'pódcast', confesando que había sido hospitalizada más de 30 veces desde que le diagnosticaron la enfermedad.

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Redacción web
Redacción/EFE

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