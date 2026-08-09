Britney Spears cuenta cómo un procedimiento estético le afectó el rostro

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears utilizó sus redes sociales para contar una experiencia relacionada con un procedimiento estético. La artista publicó un video en Instagram en el que aseguró que, tras una sesión de Botox, su párpado izquierdo quedó caído. Según explicó la cantante, un profesional aplicó una cantidad excesiva del producto en la zona cercana al ojo, lo que generó la caída visible que mostró frente a la cámara.

La intérprete indicó que la condición se mantuvo durante aproximadamente cuatro semanas, hasta que el párpado comenzó a recuperar su posición habitual.



Instagram

En el mismo mensaje, Spears pidió prudencia a sus seguidoras al momento de someterse a este tipo de tratamientos. "Tengan cuidado con sus cuerpos", expresó en el video, en referencia a la importancia de elegir con cuidado a los especialistas que realizan estos procedimientos. La publicación se dio pocos días después de que la cantante compartiera un texto extenso sobre su relación con sus hijos y su familia, en el que también hizo referencia a su etapa bajo tutela legal, finalizada en noviembre de 2021.