Captan a Christian Nodal y a Cazzu besándose

En las imágenes que ya se viralizan en las redes sociales se muestran a la pareja darse un beso antes de que el intérprete de “Ya no somo ni seremos” subiera al escenario. A la pareja pareció no importarle que habían celulares grabando ese tierno momento entre ellos.

Al parecer, la intérprete de “Maléfica” no solo lo acompañó a una presentación, pues en otro video que han publico en las redes sociales la muestra usando una camisa colorida y no el poncho del primer video. La pareja también camina de la mano y se da un beso antes de que el cantante ofrezca su show.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han revelado cuál es el estado actual de su relación.

Hace unas semanas, durante una entrevista a Exa, la argentina aseguró que no tenía ninguna intención de estar con el mexicano porque no tenía tiempo.

La argentina dijo: “Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo no sé si tanto. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no”.

Los comentarios sobre una supuesta relación comenzaron luego de ser captados caminando de la mano por las calles de Antigua Guatemala mientras disfrutaban de un helado.

Nodal y Cazzu compartieron escenario durante una presentación del mexicano donde ambos interpretaron el tema favorito de la rapera. “Yo solo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”.

Varios rumores señalan que el exprometido de Belinda estaría muy enamorado de Cazzu, tanto así que se habría hecho un tatuaje por la argentina.