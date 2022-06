Abuchean y le lanzan hielos a Christian Nodal por llegar tarde a concierto en Bolivia

LA PAZ, BOLIVIA.- El cantante mexicano Christian Nodal pasó momentos de tensión en una de sus presentaciones en Bolivia, donde el público lo abucheó y le lanzó hielo por llegar tarde al concierto.

Así lo muestran varios videos que circulan en redes sociales, donde se puede ver al cantante tratando de ‘capearse’ los golpes del hielo con una actitud molesta.

De modo que solicitó a los organizadores del evento que sacaran al público y les devolvieran el dinero de sus boletos. “Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, expresó.

