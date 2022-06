“No sabes bailar”: Hondureña Cesia Sáenz recibe fuertes críticas de jueces en segundo concierto de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Cesia Sáenz interpretó el tema Vive de Kabbah en el segundo concierto que se realizó la noche de este sábado en La Academia de México.

La catracha que fue calificada de soberbia en su primera participación aseguró que el comentario del juez Arturo López Gavito le provocó muchos sentimientos, por lo que su participación está semana fue un reto.



VEA: La Academia 20 años: ¿Cómo le fue a Cesia Sáenz en su primera participación?

Aunque Sáenz compartió escenarios con el mexicano Andrés se mostró muy confiada y con mucha energía lo que provocó los aplausos de la audiencia.

Crítica de los jueces

Lola Cortés, fue la primera juez en dar su opinión sobre la participación de la hondureña.



ADEMÁS: ¿Cómo votar por la hondureña Cesia Sáenz en La Academia 20 años?

La juez más dura criticó el vestuario y su “baile” en el escenario. “Cesia, no tienes aire, no tienes memoria, no sabes bailar, la voz ya la tienes”, expresó.

Aunque la hondureña le dijo que iba aprender, Cortés le dijo que ya era muy tarde. No obstante Cesia comentó que cada vez que bailaba se le iba el aire, pero agradeció las palabras.

Ana Bárbara, sin embargo, dijo que Cesia aprovechó su soberbia en el escenario y dijo que podría tener una carrera donde la gente sí pague por verla. “Te veo por buen camino... me gustó”.

Por su lado, el juez Horacio manifestó: “Tienes una gran voz, pero no te confíes de eso”. Asimismo le dijo que si recibió la oportunidad de estar en La Academia que la aproveché.



DE INTERÉS: Cesia Sáenz, la hondureña que buscará el primer lugar en La Academia 2022

El último en dar su opinión fue López Gavito, quien dijo: “Hoy fuiste más terrenal que la semana pasada (...) Cesia, nadie niega la potencia vocal que tienes, lo celebro y respeto. Cuando alguien te diga soberbia lo que tienes que hacer es pararte y seguir hasta adelante. Tu eres una artista y te lo tienes que creer”.