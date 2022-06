Anuel llama “tonta” a una fan que le lanzó una botella durante un concierto

BARCELONA, ESPAÑA.- Una nueva polémica enfrenta el cantante Anuel AA luego de insultar a una de sus fanáticas tras acusarla de lanzarle una botella durante un concierto en España.

En las imágenes que se han viralizado, el intérprete de música urbana llama “tonta” a la mujer que supuestamente lo atacó.

El incidente ocurrió cuando cantaba el tema “Adicto”, por lo que pidió que se parara la música y así poder enviar un mensaje.

“Quien me esta tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención [...] que no sea tan tonta, tan infeliz , me c*g* en tu vida mil veces”, dijo en tono molesto.

De igual forma le pidió que respetara al resto del público y a él también.

“Con la peluquita esa y tirándome una botella, cagate en tu madre”, dijo el cantante antes de seguir con su presentación.