En el interior de su carro matan a hombre en el bulevar Morazán de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona fue asesinada la madrugada de este lunes en la colonia Palmira, a la altura del bulevar Morazán de Tegucigalpa, capital de Honduras. La víctima fue identificada únicamente como Cristhian, quien se conducía en una camioneta CRV con placas HBD 2005 cuando fue atacado por desconocidos, minutos después de que presuntamente saliera de una discoteca de la zona.

Tras el atentado, el hombre impactó con su vehículo en un inmueble cercano. Su cuerpo quedó sobre el volante, recostado en las bolsas de aire, con múltiples heridas de arma de fuego. Minutos después del tiroteo, testigos alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, por lo que agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar y confirmaron el homicidio. El cuerpo de Cristhian fue levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la Morgue del Ministerio Público, donde se realizará el procedimiento legal correspondiente para confirmar su identidad completa y establecer oficialmente la causa de muerte.

