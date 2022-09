¿Cesia y Andrés vivirán juntos en México o en Honduras? Esto respondieron

Los días siguientes transcurrieron entre mayor interacción y preguntas para los jóvenes sobre su vínculo, ante lo cual siempre admitieron que había atracción, pero que aún se estaban conociendo, sin embargo, la carga de trabajo en La Academia les impedía tener tiempo para eso.

Fue así que en una entrevista para la cabina POV del reality, el presentador Pablo Chagra los reunió para consultarles sobre sus expectativas del concurso y su relación.

Ambos se mostraron muy cariños y sonrientes y hasta bromearon con los supuestos celos que una bailarina provoca en Cesia al bailar muy de cerca con Andrés en las presentaciones. En la entrevista ambos aseguraron no ser novios, pero reconocieron que hay una fuerte atracción y que les gustaría conocerse más.

De un momento a otro, las personas que se encontraban conectadas viendo la transmisión comenzaron a interrogar a ambos jóvenes y les advirtieron que no se ilusionaran en vano, pues también ha surgido el rumor de que todo se trata de una presunta estrategia para ganar votos con los fanáticos del otro.

“Nada más no se vayan a andar ilusionando en vano. Ni a nosotros tampoco”, les leyó Pablo en un comentario. Ante esto, Andrés reaccionó sorprendido y Cesia le dijo: “¿Vos no me estás ilusionando en vano, verdad?”. Él la miró a los ojos y le respondió: “No. Es más, te invito un cafecito después de que salgamos y se acabe todo”, ella sonrió y pronunció: “Vaya pues”.

En ese instante, Andrés comentó que esa era la primera vez que hablaban sobre concretar un cita fuera del reality show y le volvió a preguntar: “¿Vamos?”. Ella le cuestionó: “¿Es una cita?” Y Andrés dijo que sí, siempre y cuando ella no tenga que volver a Honduras inmediatamente después de concluir el programa.

Cesia, muy sonriente le dijo: “Vos ponés el café y yo pongo el pan”.

“Sin azúcar”, acotó él. Ella sonrío y le dijo que sí -esto porque Andrés fue diagnosticado hace algunos años con diabetes tipo 1.

Luego elogió el café que Cesia les prepara en las mañanas, pues es muy atenta con sus compañeros y disfruta de prepararles desayunos estilo catracho, acompañados con una taza de café.