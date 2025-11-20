Centroamérica se quedó en el camino, no avanzó al top 12 del Miss Universo

Se repitió lo mismo que en 2024, cuando Miss Nicaragua fue la única centroamericana en el top 30, pero no logró avanzar al top 12.

Esta vez, Raschel Paz (Guatemala), Itza Castillo (Nicaragua) y Mahyla Roth (Costa Rica) se quedaron con el buen sabor de boca de hacer avanzar a Centroamérica al top 30, pero a la región se le niega la oportunidad de tener a una Miss Universo, ya que no ha logrado seguir más allá de la primera ronda clasificatoria.

Si bien ningún país de la región tiene peso de banda, de 73 coronas que se han entregado en el certamen, dos han sido para Centroamérica, en 2002, cuando ganó Justine Pasek, Miss Panamá, y en 2023, cuando obtuvo la victoria Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua.

Honduras, aunque siempre mantiene las esperanzas, no ha logrado clasificar al top 30 con Alejandra Fuentes, después de que Pastora Pagán logrará la clasificación hace 70 años (1955).