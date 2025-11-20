¿Quiénes fueron las latinas que clasificaron a semifinal del Miss Universo 2025?

Bangkok, Tailandia.- Once representantes de América Latina lograron posicionarse en el Top 30 de Miss Universo 2025, tras la gala preliminar realizada en Bangkok, Tailandia, donde desfilaron 120 candidatas de diversos países.

Las representantes latinas destacaron por su presencia escénica, realzando su belleza y demostrando seguridad en cada paso sobre la pasarela.

La presentación se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, equivalente a las 7:00 de la noche del jueves 20 en Honduras debido a la diferencia horaria.