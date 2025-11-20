  1. Inicio
¿Quiénes fueron las latinas que clasificaron a semifinal del Miss Universo 2025?

Once representantes latinas destacaron entre 120 competidoras durante la gala preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia

  • 20 de noviembre de 2025 a las 20:22
Las representantes latinas brillaron en la preliminar de Miss Universo 2025 y lograron avanzar al Top 30 del certamen.

 Foto: cortesía Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Once representantes de América Latina lograron posicionarse en el Top 30 de Miss Universo 2025, tras la gala preliminar realizada en Bangkok, Tailandia, donde desfilaron 120 candidatas de diversos países.

Las representantes latinas destacaron por su presencia escénica, realzando su belleza y demostrando seguridad en cada paso sobre la pasarela.

La presentación se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, equivalente a las 7:00 de la noche del jueves 20 en Honduras debido a la diferencia horaria.

Listado

Las latinas que avanzaron a la siguiente fase fueron:

Miss Brasil, María Gabriela Lacerda

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín

Miss Cuba, Lina Luaces

Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera

Miss México, Fátima Boch

Miss Costa Rica, Mahyla Roth

Miss Chile, Inna Moll

Miss Universe Latina, Yamilex Hernández

Miss Paraguay, Yanina Gómez

Miss Nicaragua, Itza Castillo

Miss Venezuela, Stephany Abasali

