Así fue la pasarela de traje de baño en Miss Universo 2025

Las primeras 30 finalistas de las 120 participantes derrocharon talento sobre el escenario de Miss Universo 2025 durante la pasarela en traje de baño.
Miss Malta - Julia Ann Cluett
Miss Países Bajos- Natalie Yasmin
Miss Guatemala - Raschel Alexandra
Miss Guadalupe- Ophély Mézino
Miss México - Fátima Boch
Miss Francia - Angélique Angarni-Filopon
Miss India- Manika Vishwakarma
Miss Costa Rica - Mahyla Roth
Miss Paraguay - Yanina Goméz
Miss Japón- Kaori Hashimoto
Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
Miss Tailandia- Praveenar Singh
Miss Zimbabue - Lyshanda Moyas
Miss Venezuela - Stephany Absali
Miss Palestina - Nadeen Ayoub
Miss Puerto Rico- Zashely Alicea Rivera
Miss Estados Unidos- Audrey Eckert
Miss Ruanda- Solange Tuyishime Keita
Miss Croacia - Laura Gnjatović