Así fue la pasarela de traje de baño en Miss Universo 2025

Estas primeras 30 candidatas de Miss Universo se destacaron en las preliminares del certamen de belleza, logrando destacar por su talento y carisma

  • 20 de noviembre de 2025 a las 20:35
1 de 21

Las primeras 30 finalistas de las 120 participantes derrocharon talento sobre el escenario de Miss Universo 2025 durante la pasarela en traje de baño.

 Foto: Facebook/Miss Universe
2 de 21

Miss Malta - Julia Ann Cluett

 Foto: Facebook/Miss Universe
3 de 21

Miss Países Bajos- Natalie Yasmin

 Foto: Facebook/Miss Universe
4 de 21

Miss Guatemala - Raschel Alexandra

 Foto: Facebook/Miss Universe
5 de 21

Miss Guadalupe- Ophély Mézino

 Foto: Facebook/Miss Universe
6 de 21

Miss México - Fátima Boch

 Foto: Facebook/Miss Universe
7 de 21

Miss Francia - Angélique Angarni-Filopon

 Foto: Facebook/Miss Universe
8 de 21

Miss India- Manika Vishwakarma

 Foto: Facebook/Miss Universe
9 de 21

Miss Costa Rica - Mahyla Roth

 Foto: Facebook/Miss Universe
10 de 21

Miss Paraguay - Yanina Goméz

 Foto: Facebook/Miss Universe
11 de 21

Miss Japón- Kaori Hashimoto

 Foto: Facebook/Miss Universe
12 de 21

Miss Filipinas - Ahtisa Manalo

 Foto: Facebook/Miss Universe
13 de 21

Miss Tailandia- Praveenar Singh

 Foto: Facebook/Miss Universe
14 de 21

Miss Costa Rica - Mahyla Roth

 Foto: Facebook/Miss Universe
15 de 21

Miss Zimbabue - Lyshanda Moyas

 Foto: Facebook/Miss Universe
16 de 21

Miss Venezuela - Stephany Absali

 Foto: Facebook/Miss Universe
17 de 21

Miss Palestina - Nadeen Ayoub

 Foto: Facebook/Miss Universe
18 de 21

Miss Puerto Rico- Zashely Alicea Rivera

 Foto: Facebook/Miss Universe
19 de 21

Miss Estados Unidos- Audrey Eckert

 Foto: Facebook/Miss Universe
20 de 21

Miss Ruanda- Solange Tuyishime Keita

 Foto: Facebook/Miss Universe
21 de 21

Miss Croacia - Laura Gnjatović​

 Foto: Facebook/Miss Universe
