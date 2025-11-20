De "Adoro" a "Libros tontos": El setlist oficial del concierto de Bronco en Honduras

"Lupe" Esparza y los integrantes principales de Bronco ya se encuentran en Honduras para su presentación en Tegucigalpa como parte del "Dejando huella tour", este viernes 21 de noviembre. La visita marca su regreso triunfal al país y, con el ambiente encendido, CREntertainment publicó en Spotify el playlist oficial del concierto para que los seguidores puedan preparar los coros emblemáticos del grupo mexicano antes de la esperada noche en la capital.