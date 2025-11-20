De "Adoro" a "Libros tontos": El setlist oficial del concierto de Bronco en Honduras

"Lupe" Esparza y los integrantes principales de Bronco ya se encuentran en Honduras para su presentación en Tegucigalpa como parte del "Dejando huella tour", este viernes 21 de noviembre. La visita marca su regreso triunfal al país y, con el ambiente encendido, CREntertainment publicó en Spotify el playlist oficial del concierto para que los seguidores puedan preparar los coros emblemáticos del grupo mexicano antes de la esperada noche en la capital.
El espectáculo está programado para las 9:00 de la noche en el Coliseo Nacional de Ingenieros.
En su última visita en el país, en 2023, agotaron entradas en San Pedro Sula y Tegucigalpa durante dos jornadas consecutivas, y esta ocasión, no fue la excepción.
Entre los temas que conforman el playlist oficial se encuentran clásicos como "Amigo Bronco" y "Oro", así como éxitos recientes que han marcado la carrera del grupo.
La selección incluye "Mírenla, mírenla", "Nunca voy olvidarte" y "El golpe traidor", canciones que los seguidores podrán ensayar antes de la noche del concierto.
Los integrantes también interpretarán temas cargados de ritmo como "Estoy a punto", "Doctor" y "Los castigados", junto a piezas como "La pata coja" y "El chupetón", que reflejan la esencia del sonido norteño-grupero que caracteriza a la banda.
Canciones más recientes como "1,000 likes" se mezclan con clásicos como "Libros tontos", "Quiéreme como te quiero" y "Cómo te lo digo", manteniendo un balance que promete entusiasmar al público.
En Instagram, la agrupación compartió su llegada al país y escribió: "¡Gente Hermosa de Honduras! Ya aterrizamos y el corazón nos late a mil por hora. Estamos más que listos para encontrarnos y dejar huella juntos", reforzando la conexión con sus seguidores y aumentando la expectativa por interpretar otros éxitos como "Voy a tumbar la casita", "Un fin de semana" y "Pastillas de amnesia".
El repertorio también incluye "Tequilazo", "Con zapatos de tacón", "Naila" y "Que te han visto llorar", así como los himnos "Tres heridas", "Un golpe más" y "Dos mujeres un camino".
El cierre de la noche estará marcado por "Otra vez al amor", "Si te vuelves a enamorar", "Sergio el bailador", "Corazón duro", "Adoro", "Que no quede huella" y "No nos vamos a olvidar", garantizando que el público coree cada tema con intensidad.
Con el escenario listo, el playlist confirmado, la boletería agotada, y la banda ya en el país, la antesala del concierto se vive entre la emoción de reencontrarse con el público.
Todo apunta a que la capital hondureña será testigo de otra noche emblemática para los seguidores de "El Gigante de América".