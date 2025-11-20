Tres países mantienen la presencia centroamericana en Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Mientras 90 participantes no volverán a desfilar por el escenario del Miss Universo 2025, Miss Costa Rica, Miss Nicaragua y Miss Guatemala ya hicieron su segunda aparición, al quedar en el top 30 y con ello mantener la representación de centroamérica, que en 2023 tuvo a su Miss Universo, Sheynnis Palacios (Nicaragua). Aún no se sabe si se repetirá la hazaña, pero por ahora Mahyla Roth (Costa Rica), Itza Castillo (Nicaragua) y Raschel Paz (Guatemala) pueden seguir con su sueño en pie.

Para Paz, esta experiencia de representar a Guatemala se veía como un sueño lejano, pero finalmente lo hizo realidad, y para ella este camino de los concursos no solo forman reinas, "forman carácter, fuerza, resiliencia. Que no se trata de la corona, sino de la mujer que florece después de cada caída, de cada ensayo, de cada ´no´, de cada madrugada llena de dudas pero también de fe".