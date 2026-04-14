Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto a Iron Maiden

Miami, Estados Unidos.- La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden , informó la organización.

Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella serán homenajeados en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

"Ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor de la música. Esperamos celebrar a estos artistas extraordinarios en la ceremonia de este año", dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado divulgado el lunes.

En la categoría principal de intérpretes los artistas seleccionados para ingresar en el Salón de la Fama en 2026 son Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.