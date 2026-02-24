Burning Ambition, el documental de Iron Maiden, ya tiene fecha de estreno

Londres, Inglaterra.- La espera terminó, Iron Maiden anunció hoy el estreno mundial de Burning Ambition, un documental que pone imagen y sonido a 50 años de una banda que construyó su leyenda concierto a concierto, disco a disco, en estadios y clubes de los cinco continentes.

La película llegará a las salas el 7 de mayo y las entradas estarán disponibles desde el 18 de marzo.

Detrás del proyecto hay nombres con crédito probado en el género. La dirección recayó en Malcolm Venville, conocido por su trabajo en la docuserie Churchill at War, mientras que la producción la encabeza Dominic Freeman, quien ya había explorado el formato con un documental dedicado a Depeche Mode.

La combinación apunta a un trabajo que va más allá del registro de conciertos y se adentra en la historia interna de una de las bandas más influyentes del heavy metal.

El documental reúne material de actuaciones en vivo y escenas detrás de cámaras, pero también incorpora algo poco habitual en este tipo de producciones.