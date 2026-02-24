Burning Ambition, el documental de Iron Maiden, ya tiene fecha de estreno

Londres, Inglaterra.- La espera terminó, Iron Maiden anunció hoy el estreno mundial de Burning Ambition, un documental que pone imagen y sonido a 50 años de una banda que construyó su leyenda concierto a concierto, disco a disco, en estadios y clubes de los cinco continentes.
La película llegará a las salas el 7 de mayo y las entradas estarán disponibles desde el 18 de marzo.
Detrás del proyecto hay nombres con crédito probado en el género. La dirección recayó en Malcolm Venville, conocido por su trabajo en la docuserie Churchill at War, mientras que la producción la encabeza Dominic Freeman, quien ya había explorado el formato con un documental dedicado a Depeche Mode.
La combinación apunta a un trabajo que va más allá del registro de conciertos y se adentra en la historia interna de una de las bandas más influyentes del heavy metal.
El documental reúne material de actuaciones en vivo y escenas detrás de cámaras, pero también incorpora algo poco habitual en este tipo de producciones.
Figuras ajenas al mundo del metal confiesan su vínculo con la banda, entre ellas el actor español Javier Bardem y el rapero estadounidense Chuck D, voces que amplían el radio de influencia de Iron Maiden mucho más allá de su audiencia natural.
La imagen que acompaña el anuncio ya circula con fuerza y tiene firma propia.
El cartel fue diseñado por Albert "Akirant" Quirantes e incluye, con toda la carga simbólica que eso implica, a Eddie the Head, la calavera peluda que lleva décadas funcionando como emblema visual del grupo.
Junto a ella, los rostros de los seis integrantes actuales aparecen retratados con la apariencia que tenían en sus años de formación, un guiño generacional que contrasta con la edad real de los músicos hoy.
El bajista Steve Harris, único superviviente de la alineación original, tiene 69 años y sigue siendo el eje sobre el que gira toda la maquinaria.
Iron Maiden nació en 1975 en el este de Londres. En cinco décadas publicó 17 álbumes de estudio, vendió más de 100 millones de copias y ofreció alrededor de 2,500 conciertos en 64 países.