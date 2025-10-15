  1. Inicio
Carín León en Honduras: así están los boletos para el concierto

El fenómeno del regional mexicano se presentará por primera vez en Honduras. El concierto está programado para el 23 de octubre en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa

  • 15 de octubre de 2025 a las 11:10
Carín León llega a Tegucigalpa. Entérese de los precios y localidades para su primer concierto en Honduras.

 Foto: Instagram.

Tegucigalpa, Honduras.- Faltan menos de diez días para que el fenómeno del regional mexicano, Carín León, se presente por primera vez en Honduras como parte de su gira “Boca chueca tour”.

El concierto, programado para este 23 de octubre de 2025 en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica, es una cita asegurada para los fanáticos del género que anhelaban una oportunidad de ver y escuchar a su artista favorito en vivo.

Por supuesto, la boletería se ha ido moviendo en las últimas semanas, sobre todo tratándose de un cantautor que mueve masas y que vive su mejor momento en la industria musical hasta ahora.

Cinco localidades

Así están las localidades y sus precios:

-EXP. BAC

Precio normal: L 5,371.00 / Con descuento del 10% BAC Credomatic: L 4,834.00.

-E3 FANS

Precio normal: L 3,811.00 / Con descuento del 10% BAC Credomatic: L 3,430.00.

-SILLA VIP

Precio normal: L 2,945.00 / Con descuento del 10% BAC Credomatic: L 2,651.00.

-PREFERENCIAL

Precio normal: L 1,386.00 / Con descuento del 10% BAC Credomatic: L 1,247.00.

-GRADERÍA

Precio normal: L 1,559.00 / Con descuento del 10% BAC Credomatic: L 1,403.00.

Cupos disponibles

La compra de la boletería está disponible a través de la plataforma web de Eticket Honduras, así como en los quioscos físicos habilitados en centros comerciales de Tegucigalpa.

Al momento de publicada esta nota (15 de octubre de 2025), todas las localidades cuentan con lugares disponibles.

