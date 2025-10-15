Carín León en Honduras: así están los boletos para el concierto

Tegucigalpa, Honduras.- Faltan menos de diez días para que el fenómeno del regional mexicano, Carín León , se presente por primera vez en Honduras como parte de su gira “Boca chueca tour” .

El concierto, programado para este 23 de octubre de 2025 en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica, es una cita asegurada para los fanáticos del género que anhelaban una oportunidad de ver y escuchar a su artista favorito en vivo.

Por supuesto, la boletería se ha ido moviendo en las últimas semanas, sobre todo tratándose de un cantautor que mueve masas y que vive su mejor momento en la industria musical hasta ahora.