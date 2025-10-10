  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show

El 23 de octubre, Carín León llegará a Tegucigalpa con su “Boca chueca tour”, repasando éxitos que lo han posicionado internacionalmente

  • 10 de octubre de 2025 a las 17:50
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
1 de 12

Carín León, figura emblemática de la música regional mexicana, regresará a Honduras el próximo 23 de octubre como parte de su “Boca chueca tour”.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
2 de 12

La cita será en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, donde interpretará un repertorio que también incluye sus colaboraciones más reconocidas.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
3 de 12

León, con su timbre rasposo, letras viscerales y presencia escénica, se ubica en la élite del género, destacando tanto en México como en escenarios de Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
4 de 12

Su nombre de pila es Óscar Armando Díaz, alias “Oscarín”, de donde surge su nombre artístico.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
5 de 12

Debutó como solista en 2018, tras integrarse previamente al Grupo Arranke, y en su corta pero intensa carrera ya suma más de 15 álbumes y un amplio escaparate de premios, incluidos los Latin Grammy y Premio Lo Nuestro.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
6 de 12

Su éxito masivo con el sencillo “Primera cita” lo llevó a presentarse como invitado especial en el programa estadounidense de Jimmy Fallon.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
7 de 12

El posible setlist del show desprenderá un recorrido amplio por sus más grandes éxitos, incluyendo “Me la aventé”, “Secuelas de amor”, “Como lo hice yo”, “¿Según quién?”, “Alch si”, “El amor de mi herida”, “Si tu amor no vuelve” y “Ese vato no te queda”.

Foto: EFE
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
8 de 12

Además, el público podrá corear al unísono “Cuando la vida sea trago”, “Te lo agradezco”, “El tóxico”, “Casi oficial”, “Una vida pasada”, “Despídase bien”, “No es por acá”, “Que vuelvas” y “Así fue”, un homenaje a Juan Gabriel.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
9 de 12

El tracklist se completa con “La boda del huitlacoche”, “Primera cita”, “Vivir sin aire” y “El triste”, garantizando una experiencia musical diversa que combina baladas, corridos y colaboraciones.

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
10 de 12

La boletería se encuentra disponible en distintas localidades y se puede adquirir a través de la página oficial de eticket.hn. A continuación, los precios:

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
11 de 12

Experiencia BAC (L5,371.00), E3 Fans (L3,811.00), Silla VIP (L2,945.00), Gradería (L1,559.00), Preferencia (L1,386.00).

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show
12 de 12

El primer encuentro del intérprete con el público hondureño fue en Expocentro, San Pedro Sula, en 2023

 Foto: Instagram | @carinleonoficial
Cargar más fotos