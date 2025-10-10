Carín León está listo para debutar en Tegucigalpa: Conozca el posible setlist del show

Carín León, figura emblemática de la música regional mexicana, regresará a Honduras el próximo 23 de octubre como parte de su “Boca chueca tour”.
La cita será en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, donde interpretará un repertorio que también incluye sus colaboraciones más reconocidas.
León, con su timbre rasposo, letras viscerales y presencia escénica, se ubica en la élite del género, destacando tanto en México como en escenarios de Estados Unidos, Sudamérica y Europa.
Su nombre de pila es Óscar Armando Díaz, alias “Oscarín”, de donde surge su nombre artístico.
Debutó como solista en 2018, tras integrarse previamente al Grupo Arranke, y en su corta pero intensa carrera ya suma más de 15 álbumes y un amplio escaparate de premios, incluidos los Latin Grammy y Premio Lo Nuestro.
Su éxito masivo con el sencillo “Primera cita” lo llevó a presentarse como invitado especial en el programa estadounidense de Jimmy Fallon.
El posible setlist del show desprenderá un recorrido amplio por sus más grandes éxitos, incluyendo “Me la aventé”, “Secuelas de amor”, “Como lo hice yo”, “¿Según quién?”, “Alch si”, “El amor de mi herida”, “Si tu amor no vuelve” y “Ese vato no te queda”.
Además, el público podrá corear al unísono “Cuando la vida sea trago”, “Te lo agradezco”, “El tóxico”, “Casi oficial”, “Una vida pasada”, “Despídase bien”, “No es por acá”, “Que vuelvas” y “Así fue”, un homenaje a Juan Gabriel.
El tracklist se completa con “La boda del huitlacoche”, “Primera cita”, “Vivir sin aire” y “El triste”, garantizando una experiencia musical diversa que combina baladas, corridos y colaboraciones.
La boletería se encuentra disponible en distintas localidades y se puede adquirir a través de la página oficial de eticket.hn. A continuación, los precios:
Experiencia BAC (L5,371.00), E3 Fans (L3,811.00), Silla VIP (L2,945.00), Gradería (L1,559.00), Preferencia (L1,386.00).
El primer encuentro del intérprete con el público hondureño fue en Expocentro, San Pedro Sula, en 2023